یورش نظامیان بحرینی به مقر «جمعیت روشنگری اسلامی» در الدراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «اللؤلؤه»، لحظاتی پیش نیروهای امنیتی بحرین به مقر جمعیت روشنگری اسلامی بحرین (جمعیة التوعیة الإسلامیة) در روستای الدراز در نزدیکی منامه پایتخت بحرین یورش برده اند.

فعالیت این انجمن زیر نظر آیت الله عیسی قاسم و در زمینه مذهبی و نشر فرهنگ تشیع بوده است که پیش از این (ژوئن ۲۰۱۶) توسط حکومت منحل گشته و اموال و مقر آن نیز مصادره شده است.

با اینکه مقر این ساختمان در اختیار و تصرف حکومت بوده است علت هجوم امشب نیروهای امنیتی به این ساختمان مشخص نیست.

کاربران و فعالان فضای مجازی بحرینی هم گزارش داده اند که در پوشش بالگردهای نظامی بحرینی، نیروهای کماندو رژیم آل خلیفه به مقر جمعیت روشنگری اسلامی بحرین یورش برده اند.

بر اساس این خبر تعداد زیادی از نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه در میدان «خمدن» در الدراز تجمع کرده و صدای تیراندازی هم به گوش رسیده است.