به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری شامگاه چهارشنبه در سخنانی با اشاره به ورود جدی سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه فروش بلیت اربعین توسط دفاتر هواپیمایی اظهار داشت: در این رابطه فعالیت ۸ دفتر هواپیمایی تعلیق شد و یک دفتر نیز لغو مجوز شد.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نیز دفاتر هواپیمایی متخلف را ۱۰۰ میلیون تومان جریمه کرد، تصریح کرد: کسانیکه بلیت سفر به عراق را بیش از مبلغ تعیین شده خریداری کرده اند، پس از بازگشت از سفر می توانند با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی کشوری و با ارائه مستندات خسارت خود را دریافت کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه در حوزه ۴ هزینه ویزا، بیمه، هلال احمر و شرکت های کارگذاری نسبت به زمان عادی، کاهش قیمت داشتیم، افزود: اما در مورد بلیت اتوبوس شاهد افزایش هزینه بودیم که در این حوزه نیز از روز یکشنبه تا کنون رانندگان برای مسیر رفت و برگشت زوار، تنها هزینه یک سر حرکت را از زائران دریافت کردند.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه نسبت به سال گذشته هزینه ها مدیریت شد اما باید رویکرد خود را برای سال های آینده تغییر دهیم، اظهار داشت: این امر که کل سفر اربعین رایگان شود شدنی نیست و حتی در دراز مدت هم قابل انجام نیست.

وی با بیان اینکه راه حل کاهش هزینه ها این است که زیرساخت ها را فراهم کنیم، تصریح کرد: موضوع لغو روادید نیازمند موافقت طرف مقابل است، طرف مقابل باید این موافقت را داشته باشد و زیرساخت های لازم نیز در کنار آن باید فراهم شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه زیرساخت های حمل و نقل، اسکان، تغذیه و امنیت در عراق باید فراهم شود تا عزت و کرامت مردم در آنجا حفظ شود و با حواشی دیگر مواجه نشویم، افزود: راهکار هایی برای کاهش هزینه ها در سال های آینده داریم.