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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۰:۱۷

طی چهارشنبه؛

۶۰ هزار زائر اربعین از مرزهای جنوبی به کشور بازگشتند

۶۰ هزار زائر اربعین از مرزهای جنوبی به کشور بازگشتند

استاندار خوزستان از بازگشت ۶۰ هزار زائر اربعین از طریق مرزهای جنوبی کشور، در روز چهارشنبه خبر داد.

غلامرضا شریعتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مسیر رفت زائران به سوی عراق در مرزهای جنوبی همچنان برقرار است، اظهار داشت: به ویژه در حال حاضر شاهد تردد زوار خارجی هستیم اما تعداد زائران ایرانی در مسیر رفت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه طی روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه، ۶۰ هزار زائر اربعین از طریق مرزهای جنوبی به کشور برگشتند، تصریح کرد: در روز سه شنبه نیز ۵۵ هزار زائر به کشور برگشتند.

استاندار خوزستان یادآور شد: احتمال می دهیم تعداد زائرانی که از طریق مرزهای جنوبی به کشور برمی گردند به ۱۰۰ هزار نفر در روز برسد.

کد مطلب 4139178

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