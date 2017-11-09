کیفیت هوای مشهد همچنان در شرایط ناسالم است

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص۱۲۴در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه کریمی با شاخص ۱۵۴ در شرایط ناسالم گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.