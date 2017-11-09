مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در خصوص وضعیت جوی استان و میزان بارش های اخیر طی گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از روز چهارشنبه بارش باران در اغلب مناطق استان آغاز شده و فعالیت سامانه بارشی منجر به کاهش دمای اغلب مناطق شده است.
علی دولتی مهر افزود: اوج بارش در بخش شمالی استان بوده و ادامه بارش در بخش مرکزی و شهرهای منتهی به استان گیلان در روز پنجشنبه پیشبینی شده است.
مدیرکل هواشناسی استان حجم بارش قابل انتظار در شمال استان را پنج تا ۱۵ میلیمتر و در بخش مرکزی و جنوبی بین دو تا شش میلیمتر عنوان کرد.
دولتی مهر با تأکید به اینکه به دنبال تداوم بارشها احتمال آبگرفتگی در معابر پیشبینی شده است، اضافه کرد: همچنین سرریز شدن مسیلها و رودخانهها دور از انتظار نیست.
وی افزود: بارشها تا روز شنبه تداوم داشته و مجدداً از روز شنبه شاهد خروج سامانه بارشی و برقراری جوی پایدار در استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه آسمان مهآلود در محورهای مواصلاتی استان حاکم است، اضافه کرد: به دلیل کاهش دید افق انتظار میرود رانندگان با اطلاع از شرایط جوی و با رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.
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