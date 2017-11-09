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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

با حضور پرشور مردم؛

اجتماع ۲۰ هزار نفری اربعیون آبادان در قدمگاه خضر نبی برپا شد 

اجتماع ۲۰ هزار نفری اربعیون آبادان در قدمگاه خضر نبی برپا شد 

آبادان – امروز به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین اجتماع ۲۰ هزار نفری اربعیون آبادانی در قدمگاه خضر نبی بر پا شده است. 

به گزارش خبرنگار مهر، همه سال خیل عظیمی از مردم شهرهای آبادان، چوئبده و اروندکنار در قالب دستجات و هیئت های عزاداری پای پیاده مسیرهای منتهی به قدمگاه خضر نبی را طی می کنند تا در اجتماع عظیم اربعیون شرکت و با اجرای برنامه های مختلفی از جمله سینه زنی، زنجیر زنی و دمام زنی ضمن سوگواری از بابت خون به نا حق ریخته حسین ابن علی (ع) و یارانش در صحرای کربلا، ندای مظلومیت آنان و عدالت خواهی آن امام همام را به گوش جهانیان برسانند.
 
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبادان در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، تجمع ۲۰ هزار نفری مردم شهرهای آبادان، چوئبده و اروندکنار در محل قدمگاه خضر نبی انجام می شود. 

حجت الاسلام سید فخرالدین رضوی پور افزود: این آئین حسنه سالهاست که باشکوه هر چه تمامتر توسط مردم ولایتمدار و دوست دار اهل بیت عصمت و طهارت در چهلمین روز شهادت مظلومانه امام حسین(ع) و یاران باوفایش در محل قدمگاه خضر نبی برپا می شود. 

وی اظهار کرد: در آئین باشکوه اجتماع اربعیون که با اجرای برنامه های مرثیه خوانی، نوحه خوانی، سینه زنی و زنجیر زنی همراه است، جمعی از خادمان ابا عبدالله الحسین(ع) اقدام به پخت غذا و توزیع آن در میان عزاداران حسینی می پردازند. 

رضوی پور تصریح کرد: همچنین آئینی مشابه عصر امروز در محل زیارتگاه سید عباس واقع در ایستگاه ۱۲ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود.
 

کد مطلب 4139332

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