اجتماع ۲۰ هزار نفری اربعیون آبادان در قدمگاه خضر نبی برپا شد 

به گزارش خبرنگار مهر، همه سال خیل عظیمی از مردم شهرهای آبادان، چوئبده و اروندکنار در قالب دستجات و هیئت های عزاداری پای پیاده مسیرهای منتهی به قدمگاه خضر نبی را طی می کنند تا در اجتماع عظیم اربعیون شرکت و با اجرای برنامه های مختلفی از جمله سینه زنی، زنجیر زنی و دمام زنی ضمن سوگواری از بابت خون به نا حق ریخته حسین ابن علی (ع) و یارانش در صحرای کربلا، ندای مظلومیت آنان و عدالت خواهی آن امام همام را به گوش جهانیان برسانند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبادان در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، تجمع ۲۰ هزار نفری مردم شهرهای آبادان، چوئبده و اروندکنار در محل قدمگاه خضر نبی انجام می شود.

حجت الاسلام سید فخرالدین رضوی پور افزود: این آئین حسنه سالهاست که باشکوه هر چه تمامتر توسط مردم ولایتمدار و دوست دار اهل بیت عصمت و طهارت در چهلمین روز شهادت مظلومانه امام حسین(ع) و یاران باوفایش در محل قدمگاه خضر نبی برپا می شود.

وی اظهار کرد: در آئین باشکوه اجتماع اربعیون که با اجرای برنامه های مرثیه خوانی، نوحه خوانی، سینه زنی و زنجیر زنی همراه است، جمعی از خادمان ابا عبدالله الحسین(ع) اقدام به پخت غذا و توزیع آن در میان عزاداران حسینی می پردازند.

رضوی پور تصریح کرد: همچنین آئینی مشابه عصر امروز در محل زیارتگاه سید عباس واقع در ایستگاه ۱۲ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

