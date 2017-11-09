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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

در مسیر حرم

پیاده‌روی از «حی الفرات» تا کربلا

پیاده‌روی از «حی الفرات» تا کربلا

کربلا - پیاده‌روی در مسیر قدیم کوفه - نجف - کربلا (حی الفرات) با استقبال بی‌نظیر اهالی که با عشق غیرقابل وصفی به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند، حال و هوای دیگری دارد.

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خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - عارف فتحی: اینجا عراق است، مسیر کوفه - نجف تا کربلا، مسیر قدیمی کوفه - نجف تا کربلا که ۳۰ کیلومتر از مسیر جدید دورتر است. محلی‌ها می‌گویند اسم این مسیر «حی الفرات» است.

این مسیر از پشت مسجد «سَهله» در کوفه آغاز می‌شود و از کنار رود فرات عبور می‌کند، اهالی تعریف می‌کنند؛ زمانی سردمداران کشور عراق پیاده‌روی به سمت کربلا را ممنوع کرده بودند، ولی محبان اهل‌بیت (ع) و عاشقان امام حسین (ع) با پای پیاده از این مسیر خود را به کربلا می‌رساندند.

در این مسیر روستاهای زیادی وجود دارد، ایام اربعین که می‌شود میان اهالی روستاها شور و اشتیاق فراوانی به چشم می‌خورد، کودکان نیز به یاری پدر مادر به کوچه‌ها آمده در مسیر زائران مشغول خدمات‌رسانی می‌شوند.

بساط چای عراقی در مسیر برپا است، اهالی با روی باز از زائران حسین (ع) استقبال می‌کنند، زنان زیادی دیگ روی آتش می‌گذارند تا برای زائران غذا تهیه کنند، مردان آبادی‌های در مسیر سینی به دست چای و شیر تعارف می‌کنند.

کد مطلب 4139360

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