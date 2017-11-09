به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، محمد عبدالسلام سخنگوی أنصارالله یمن به محکومیت حمله موشکی نیروهای این کشور به ریاض واکنش نشان داد و از آن به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، عبدالسلام در این خصوص گفت: آمریکا با محکوم کردن حمله موشکی نیروهای یمنی بار دیگر ثابت کرد که تجاوز نظامی آل سعود به مردم بی دفاع یمن با حمایت های سیاسی و نظامی واشنگتن ادامه پیدا می کند.

عبدالسلام همچنین تأکید کرد که حملات موشکی یمنی ها تا زمان توقف تجاوز نظامی آل سعود، ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: حملات موشکی نیروهای یمنی به خاک عربستان، تنها یک اقدام نظامی صِرف است.

گفتنی است، در بیانیه کاخ سفید در این باره آمده بود: حمله موشکی حوثی های یمن تهدیدکننده امنیت منطقه ای بوده و تلاش های سازمان ملل در راستای مذاکره برای پایان دادن به درگیری ها در این کشور را تضعیف می کند.

بیانیه مذکور در ادامه با تکرار مواضع این کشور علیه سپاه پاسداران، اقدام دفاعی ارتش و کمیته های مردمی یمن در حمله موشکیِ تلافی جویانه به ریاض را با کمک ایران توصیف کرده بود؛ ادعائی که غلامعلی خوش رو نماینده ایران در سازمان ملل آن را «بی پایه و اساس» خوانده است.