آخرین وضعیت ابوالفضل ۲ ساله/کودک همچنان بیهوش است

حسین میرزایی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ام. آر. آی از سر این کودک گرفته شده و وی حال مساعدی ندارد.

وی افزود: این کودک همچنان در بخش ICU۲ بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان بستری است و تغییری در حال وی از دو روز گذشته اتفاق نیفتاده و همچنان بیهوش است.

ابوالفضل به شیرخوارگاه سپرده می شود

رئیس روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان نیز در خصوص ابوالفضل دو ساله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهزیستی حکم قضایی از دادستانی گرفته است که به محض بهبودی و انجام مراحل درمان در بیمارستان، وی به شیرخوارگاه کرمان منتقل خواهد شد.

افسانه قاضی زاده افزود: با توجه به سن کودک، وی شرایط انتقال به شیرخوارگاه را دارد بنابراین وی پس از طی درمان، به شیرخوارگاه منتقل خواهد شد.

وی افزود: در پرونده ای که کودک مورد آزار و اذیت و کودک آزاری قرار می گیرد دادستان و مرجع قضایی ورود کرده و سرپرستی کودک را به بهزیستی می سپارد تا مراحل قانونی طی و وضعیت کسانی که تاکنون از کودک نگهداری می کردند مشخص شود.

وی با بیان اینکه این موضوع در حوزه اختیارات مرجع قضایی است، تصریح کرد: در حال حاضر که این کودک در بیمارستان بستری بوده و پس از طی درمان به دستور دادستان و حکمی که بهزیستی گرفته است این کودک به شیرخوارگاه منتقل می شود.