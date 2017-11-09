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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱

مدیر روابط عمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان:

آخرین وضعیت ابوالفضل ۲ ساله/کودک همچنان بیهوش است

آخرین وضعیت ابوالفضل ۲ ساله/کودک همچنان بیهوش است

رفسنجان - مدیر روابط عمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان آخرین وضعیت کودک دو ساله ای که بر اثر آزار ناپدری خود روانه بیمارستان شده بود را تشریح کرد.

حسین میرزایی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ام. آر. آی از سر این کودک گرفته شده و وی حال مساعدی ندارد.

وی افزود: این کودک همچنان در بخش ICU۲ بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان بستری است و تغییری در حال وی از دو روز گذشته اتفاق نیفتاده و همچنان بیهوش است.

ابوالفضل به شیرخوارگاه سپرده می شود

رئیس روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان نیز در خصوص ابوالفضل دو ساله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهزیستی حکم قضایی از دادستانی گرفته است که به محض بهبودی و انجام مراحل درمان در بیمارستان، وی به شیرخوارگاه کرمان منتقل خواهد شد.

افسانه قاضی زاده افزود: با توجه به سن کودک، وی شرایط انتقال به شیرخوارگاه را دارد بنابراین وی پس از طی درمان، به شیرخوارگاه منتقل خواهد شد.

وی افزود: در پرونده ای که کودک مورد آزار و اذیت و کودک آزاری قرار می گیرد دادستان و مرجع قضایی ورود کرده و سرپرستی کودک را به بهزیستی می سپارد تا مراحل قانونی طی و وضعیت کسانی که تاکنون از کودک نگهداری می کردند مشخص شود.

وی با بیان اینکه این موضوع در حوزه اختیارات مرجع قضایی است، تصریح کرد: در حال حاضر که این کودک در بیمارستان بستری بوده و پس از طی درمان به دستور دادستان و حکمی که بهزیستی گرفته است این کودک به شیرخوارگاه منتقل می شود.

کد مطلب 4139411

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