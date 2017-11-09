ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اشتغال بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی مهمترین هدف مسئولان این سازمان است.

وی ادامه داد: افزایش تولید بخش کشاورزی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است.

بخش کشاورزی مهمترین ظرفیت را برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

وی اظهار داشت: بخش کشاورزی مهمترین ظرفیت را برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: ظرفیت های اشتغالزا در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری بسیار زیاد است که دولت به دنبال توسعه این بخش است.

وی اظهار داشت: هم اکنون طرح های اشتغالزای قابل توجهی در سطح استان در حال اجرا است که با بهره برداری از آنها شاهد افزایش اشتغال در این بخش خواهیم بود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه گلخانه ها، کشت گیاهان دارویی، توسعه صنایع تبدیلی، توسعه باغات، توسعه کشت زعفران، توسعه واحد های تولید قارچ و... از مهمترین ظرفیت های اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری است که مورد توجه قرار گرفته است.