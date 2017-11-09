به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، مراسم عزاداری قمی‌های شرکت کننده در پیاده روی اربعین، شب گذشته از محل موکب اهالی قم در کربلا به سمت حرم سیدالشهدا(ع) و قمر بنی هاشم(ع) برگزار شد.

فیلم از مهدی بخشی سورکی