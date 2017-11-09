به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، مراسم عزاداری قمیهای شرکت کننده در پیاده روی اربعین، شب گذشته از محل موکب اهالی قم در کربلا به سمت حرم سیدالشهدا(ع) و قمر بنی هاشم(ع) برگزار شد.
فیلم از مهدی بخشی سورکی
کربلا - مراسم عزاداری قمیهای حاضر در کربلا از محل موکب «اهالی قم المقدسه» به سمت حرم امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، مراسم عزاداری قمیهای شرکت کننده در پیاده روی اربعین، شب گذشته از محل موکب اهالی قم در کربلا به سمت حرم سیدالشهدا(ع) و قمر بنی هاشم(ع) برگزار شد.
فیلم از مهدی بخشی سورکی
نظر شما