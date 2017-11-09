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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

عزاداری قمی‌ها در حرم امام حسین(ع)

عزاداری قمی‌ها در حرم امام حسین(ع)

کربلا - مراسم عزاداری قمی‌های حاضر در کربلا از محل موکب «اهالی قم المقدسه» به سمت حرم امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، مراسم عزاداری قمی‌های شرکت کننده در پیاده روی اربعین، شب گذشته از محل موکب اهالی قم در کربلا به سمت حرم سیدالشهدا(ع) و قمر بنی هاشم(ع) برگزار شد.

فیلم از مهدی بخشی سورکی

کد مطلب 4139422

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