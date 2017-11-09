نشست نمایندگان پرستاری با وزیر/ تعامل برای حل مشکلات پرستاران

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در این جلسه که عصر چهارشنبه و بعد از تنش های فی مابین نظام پرستاری و وزارت بهداشت در دولت گذشته برگزار شد، رئیس کل و قائم مقام سازمان نظام پرستاری با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت، در فضایی دوستانه و صمیمانه به طرح مهم ترین مسائل و مشکلات پرستاری پرداختند.

وی ضمن تقدیر از سعه صدر وزیر بهداشت که مسائل و مشکلات پرستاری را مورد توجه قرار داد، افزود: در این نشست، مهم ترین مشکلات پرستاری از جمله اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، نحوه پذیرش دانشجوی پرستاری، مشکلات تربیت کمک پرستاری یک ساله، معوقات پرستاری، طرح قاصدک و مبتنی بر عملکرد و توسعه معاونت پرستاری، مورد بحث قرار گرفت.

شریفی مقدم با اشاره به رهنمودهای ارزنده وزیر بهداشت پیرامون هر کدام از موارد مطرح شده در جلسه، اظهارداشت: دکتر هاشمی در این جلسه بر توانمندی ها و تاثیر گذاری جامعه پرستاری در نظام سلامت تاکید نموده و عنوان داشتند که پرستاران می توانند در حوزه بهداشت، درمان، پرستاری جامعه نگر و مدیریت و نظارت به وزارت بهداشت کمک کنند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با عنوان این مطلب که وزیر بهداشت بر حفظ حرمت و شان اجتماعی پرستاران تاکید دارد، افزود: دکتر هاشمی، مسیر ارتقای سطح علمی و آموزشی پرستاری را، برگزاری همایش های داخی، ملی و بین المللی عنوان کرد.

شریفی مقدم با اشاره تاکید وزیر بهداشت مبنی بر تعامل بیش از پیش وزارت بهداشت با سازمان نظام پرستاری، اظهارداشت: نکته مهم در صحبت های وزیر، حل مشکلات پرستاری با تصمیم گیری های مشترک معاونت پرستاری و سازمان نظام پرستاری بود و اینکه خروجی جلسات مشترک معاونت و سازمان، مورد قبول وزیر خواهد بود.

وی، هدف سازمان نظام پرستاری را کاهش مشکلات پرستاران و رفع موانع خدمتی جامعه پرستاری عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه هدف سازمان، ایجاد انگیزه در پرستاران برای خدمت بیشتر به مردم بوده است، همواره تلاش کرده از راه های کم هزینه تر و تعامل، به این هدف برسد. و تا زمانی که محور تعامل، منافع مردم و پرستاران باشد، با تمام توان در این راستا تلاش خواهد کرد و اگر در مقاطعی در مسیرهای تندتر گام برداشته، علت آن، بسته بودن باب گفتگو از طرف مقابل بوده است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به نگرش مثبت وزیر بهداشت به حوزه پرستاری، تاکید کرد: در حال حاضر، فرصت مناسبی است که معاونت پرستاری به همراه سازمان نظام پرستاری و سایر نهادهای پرستاری و در نهایت، جامعه پرستاری، در سایه وحدت و همدلی، با اولویت حل مشکلات پرستاری، در نشست ها و جلسات کارشناسی مشترک، بتوانند به رفع موانع خدمتی پرستاری کمک کنند تا زمینه دریافت خدمات مطلوب پرستاری برای مردم فراهم شود.