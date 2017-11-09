به گزارش خبرگزاری مهر سردار محمد شرفی با اشاره به اینکه موج بازگشت زائران به میهن اسلامی مدتی است، آغاز شده اظهار کرد: پلیس پیشگیری با آمادگی کامل برای مدیریت بازگشت زوار به کشور حاضر است و با در دست داشتن "ابتکار عمل" و "کنترل راه‌ها" می‌تواند در هرلحظه اقدامات لازم را برای کنترل لایه به لایه جمعیت هنگام برگشت زوار صورت دهد.

وی ضمن اینکه از زائران حرم حسینی درخواست کرد تا هنگام بازگشت بردباری بیشتری داشته و همواره به اطلاع‌رسانی پلیس توجه کنند، بیان کرد: پلیس پیشگیری با برنامه‌ریزی جامع، تمامی امکانات لازم را در مسیر بازگشت زائران پیش بینی کرده و به اندازه کافی در بحث تغذیه و اسکان برای ارائه خدمات به زوار اقدام شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خاطرنشان کرد: طرح‌های نهایی پوشش‌های انتظامی و ترافیکی برای تسهیل روند بازگشت زائران تدوین و وظایف هریک از یگان‌های تابعه، به آنها ابلاغ و تفهیم شده است و با پایش هوایی که توسط بنده و دیگر فرماندهان و همکاران به صورت مرتب از محورها و مسیرهای بازگشت انجام می‌گیرد، امکان اتخاذ بهترین تصمیم و اصلاح مسیرهای حرکتی زائران به خوبی فراهم می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی، در مورد تمهیدات ترافیکی که برای تسهیل بازگشت زائران اعمال شده بیان کرد: در این راستا هماهنگی‌های بسیاری با مسئولان استانی، شهرستان‌ و همچنین واحدهای خدمات شهری انجام گرفته است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوان تمامی ظرفیت‌های موجود را در اجرای این ماموریت حساس به کار گرفت.

فرمانده قرارگاه ابوذر اربعین، با اشاره به اینکه در هنگام بازگشت نیز بار سنگینی بر دوش پایانه مرزی مهران و استان ایلام قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: پلیس پیشگیری نیز مانند سایر بخش‌های نیروی انتظامی توجه ویژه‌ای به این پایانه مرزی دارد و آماده است تا متناسب با شدت گرفتن موج بازگشت زائران اربعین به میهن، توان و تمرکز خود را بر این محور افزایش دهد.

وی با بیان اینکه در مورد حمل و نقل عمومی و مهیا کردن اتوبوس از پایانه‌های مرزی به سایر نقاط کشور، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است، تصریح کرد: با این وجود زائران می‌توانند در صورت کمبود وسائط حمل و نقل، مدت کوتاهی از ظرفیت توقفگاه‌ها و دیگر امکانات پلیس بهره‌برداری کنند تا شرایط بازگشت مهیا شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تلاش همه همکاران در ساماندهی و برقراری نظم و امنیت مسیر تردد زائران اربعین حسینی (ع) درخواست کرد با توجه با تراکم جمعیت در هنگام بازگشت و امکان بروز وقفه‌های احتمالی در جریان مراجعت، ضمن توجه به اطلاع‌رسانی پلیس با صبر و بردباری و کمک به یکدیگر، به ویژه در مسیر بازگشت ، پلیس را در خدمت رسانی بهتر یاری کنند.