جابه جایی ۷۰ هزار زائر با قطار تا شلمچه

سرهنگ داود عباس زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ششم آبان کار جابه جایی زوار تا مرز شلمچه توسط قطار ریل باس آغاز شده و روزانه به صورت رایگان ۳۳۶ نفر صندلی در هر رام قطار به مرز شلمچه تردد می کنند که شمار افراد جا به جا شده تاکنون به حدود ۷۰ هزار نفر می رسد.

وی ادامه داد: از قم و مشهد نیز قطارهایی هم به صورت مستقیم و هم به شکل ترکیبی به کربلا تردد کردند که شاهد ترکیبی از مسافران داخل کشور و اتباع سایر کشورهای همسایه بوده است.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج راه آهن در ادامه به بازدید خود به زیرساخت های فراهم شده در شلمچه برای حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: در پایانه مرزی شلمچه سکوی ۴۰ متری و در مسیر خرمشهر به شلمچه چند توقفگاه وجود دارد که جابجایی زوار از این مکان ها توسط قطار ریل باس صورت می گیرد.

وی، تازه بودن داغ اباعبدالله پس از گذشت حدود یک هزار و ۴۰۰ سال در وجود شیعیان را رخدادی خاص خواند و افزود: حضور معنوی میلیون ها نفر تابلوی شگفتی ایجاد کرده که اگر راه های مواصلاتی و مرزها اجازه تردد عده ای بیشتر را می داد به طور حتم شمار جمعیت ۲۰ میلیونی شرکت کننده در راهپیمایی اربعین به ۵۰ میلیون نفر هم می رسید.

عباس زاده با تقدیر از عاملان برگزاری شایسته مراسم اربعین همدلی را رمز ارائه خدمات شایسته دانست و از مسئولان خواستار همدلی بیشتر شد.