مجید عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین یکسری مأموریت ها در بخش های مختلف داشته است.

وی با بیان اینکه بخشی از مأموریت های مربوط به قبل از شروع مراسم اربعین بوده که تکمیل، تجهیز و تحویل و مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: راه های مواصلاتی، گیت های خروجی و ورودی و پارکینگ ها از جمله این مأموریت ها در بخش قبل از آغاز مراسم بود.

دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین به گزارشات روزانه دریافتی از پایانه های مرزی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه خدمات مناسبی در حوزه های مذکور در مرزهای سه گانه به زائران ارائه شده است.

وی به وضعیت پارکینگ ها اشاره و خاطرنشان کرد: امسال به نحو مطلوبی خودروها پارک شده و زائران نیز با انتظام و امنیتی که در خود پارکینگ ها برقرار بوده در هنگام بازگشت مراجعه و خودروهای خود را تحویل می گیرند.

عبداللهی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر باتوجه به بازگشت عمده زائران به کشور تمرکز کمیته نیز براین بوده که بتواند خدمات مناسب تری در زمان بازگشت به زائران ارائه دهد، تصریح کرد: حوزه آب و برق، شبکه های ارتباطی و پولی و بانکی بخش دیگر فعالیت های کمیته زیرساخت اربعین است.

وی ادامه داد: این حوزه روزانه توسط مجموعه همکاران پایش شده و در صورت وجود نواقص و کمبود با استفاده از فرصت های دپو و ذخیره تکمیل شود.

دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه مشکل خاصی در حوزه آب و برق وجود ندارد ، افزود: آب و برق به صورت پایدار در مرزهای سه گانه شلمچه و چذابه و مهران ارائه شده و حتی بخشی در زمینه تأمین آب به بدره و کوت عراق نیز انتقال یافته است.

به گفته عبداللهی در زمینه شبکه های ارتباطی، این مجموعه نیز پایدار بوده و شبکه های تلفن همراه و وای فای پیش بینی شده در حال ارائه خدمات هستند.