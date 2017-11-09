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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

به دلیل نشت مواد شیمیائی مشکوک؛

۲ پلیس در خیابانی در آکسفورد راهی بیمارستان شدند

۲ پلیس در خیابانی در آکسفورد راهی بیمارستان شدند

۲ پلیس در خیابانی در آکسفورد انگلیس به دلیل نشت مواد شیمیائی مشکوک روانه بیمارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، نشت مواد شیمیائی مشکوک در خیابانی در آکسفورد انگلیس ۲ مأمور پلیس این کشور را روانه بیمارستان کرد.

پلیس در پی هشدار درباره احتمال تداوم نشت مواد شیمیائی 60 نفر در این خیابان را تخلیه کرد.

این خیابان در نزدیکی دانشگاه آکسفورد قرار دارد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که افسران پلیس در حال اجرای بازداشت فردی در یک آپارتمان واقع در منطقه «الیزابت جِنینگز وِی» (Elizabeth Jennings Way) بودند که از نشت مواد شیمیائی باخبر شدند.

نیروهای ویژه و آتش نشانان به این مکان اعزام شده و این منطقه به صورت کامل بسته شده است.

کد مطلب 4139498

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