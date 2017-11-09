دیدار هیأت حماس با دبیر کل جماعت اسلامی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، هیأت جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به ریاست عزت الرشق عضو دفتر سیاسی این جنبش با "عزام ایوبی" دبیرکل جماعت اسلامی لبنان در بیروت دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، هیأت حماس متشکل از عزت الرشق، علی برکه و جهاد طه بود.

الرشق در این دیدار بر ضرورت حفظ امنیت داخلی لبنان از جمله اردوگاه های فلسطینی در این کشور تاکید کرد.

وی عزام ایوبی را در جریان موضوع آشتی ملی فلسطین و آخرین تحولات فلسطین قرار داد و بر جدیت جنبش متبوعش برای تحقق نهایی این آشتی تاکید کرد.

ایوبی هم به نوبه خود از تلاش های فلسطینیان برای تحقق آشتی ملی به منظور بهبود اوضاع داخلی فلسطین تقدیر کرد.