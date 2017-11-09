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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

دیدار «الحریری» با سفرای فرانسه و انگلیس و کاردار آمریکا در ریاض

دیدار «الحریری» با سفرای فرانسه و انگلیس و کاردار آمریکا در ریاض

«سعد الحریری» نخست وزیر مستعفی لبنان با سفرای فرانسه و انگلیس و همچنین کاردار سفارت آمریکا در ریاض دیدار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر مستعفی لبنان اعلام کرد که «سعد الحریری» امروز پنجشنبه با «فرانسوا گویت» سفیر فرانسه در عربستان سعودی دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که شب گذشته نیز الحریری در محل سکونت خود در عربستان با رئیس هیأت اتحادیه اروپا دیدار کرده بود.

وی همچنین دو روز پیش با کاردار آمریکا در عربستان و سفیر انگلیس در ریاض دیدار کرده بود.

گفتنی است، اخبار منتشر شده در خصوص دیدارهای سعد الحریری با برخی مقامات بین المللی درحالی است که همچنان ابهامات زیادی پیرامون مسأله بازداشت وی در عربستان وجود دارد. مقامات لبنانی فرانسه را به عنوان میانجی برای بازپس گیری الحریری تعیین کرده اند.

کد مطلب 4139543

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