بین الحرمین یکسره مملو از زائران شد/ سوگواری عاشقان حسین

به گزارش خبرنگار مهر، امروز کربلا میزبان جمعیت چند میلیونی است که از کشورهای مختلف به این سرزمین آمده اند؛ و مسیر همه شان به یک نقطه ختم می شود؛ بین الحرمین

تاکنون حتی یک مورد حادثه تروریستی گزارش نشده است و امنیت در هوای غبارآلود کربلا بیداد می کند.

دمای ۳۰ درجه ای هوا، و جمعیت به هم فشرده عزاداران تشنگی را دوچندان کرده است و اشک و آه را هم.

در بین الحرمین گروه های مختلف عزاداری می آیند و می روند و تنها واژه مشترک شان، فریاد نام حسین(ع) است که با سوز تلخی فریاد می شود.

دور تا دور بین الحرمین هم سیاه پوشانی نشسته اند که گوششان با همه گروه های عزاداری همراه می شود و شانه هایشان به شنیدن نام حسین می لرزد.

دسته های زنجیر و سینه زنی هم خیابان های اطراف بین الحرمین را قرق کرده اند و حزن مداحی های عربی، در همه خیابان ها و کوچه ها جاری شده است.

به هر گوشه و کناری که نگاه بچرخوانی، رنگ حزن می بینی و چشمان اشک باری که به بارگاه امام حسین و حضرت عباس، خیره شده اند و شانه هایی که از هجوم غم به لرزه در آمده اند.

کربلا، شب تلخی را به انتظار نشسته است. شب، یعنی نزدیک شدن به سوگی عظیم و سوگی برآمده از تاریخ. شب یعنی یادآوری، یعنی توبه، استغاثه و دلتنگی. شب کربلا نزدیک است.