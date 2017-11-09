سگهای مواد یاب در مرز شلمچه مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این کار در راستای کنترل بیشتر و تشدید عملیات مبارزه با مواد مخدر اجرا شده است.



ایجاد واحدها و فضاهای اطلاعاتی برای شناسایی توزیع کنندگان و مصرف کنندگان به خصوص در بخش روانگردهای صنعتی و جلوگیری از ورود احتمالی مواد مخدر به داخل کشور از جمله اقدامات روتین مسئولان مبارزه با مواد مخدر است که در این برهه زمانی که با بازگشت خیل عظیم زائران ایرانی و خارجی از زیارت عتبات عالیات مواجهیم نیز در حال اجراست.