اردوغان در حال تلاش برای بهبود روابط تهران – ریاض است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری المانیتور با انتشار گزارشی تفصیلی از تلاش رئیس جمهوری ترکیه برای کاهش تنش ها میان تهران و ریاض خبر داد.

بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی سفر هفته آینده اردوغان به روسیه مذاکره با مقام های مسکو برای تلاش در راستای کاهش این تنش ها بوده و اردوغان درصدد است تا از روابط عمیق میان مسکو و تهران برای بهبود روابط میان ایران و عربستان استفاده کند.

«سلیم کورو»، تحلیل گر مسائل ترکیه در بنیاد تحقیقاتی سیاست های اقتصادی در این کشور، در اینباره به المانیتور گفت: ترکیه در کانون درگیری های میان قدرت های منطقه ای قرار ندارد. در حالیکه تنش های دیرینه میان ایران و عربستان همواره رو به تعمیق پیش می رود، مشخص نیست سخنان اردوغان تا چه حد بتواند در ایفای نقش میانجی گری وی میان تهران و ریاض موثر واقع شود. تغییر در این تنش ها مساله ای نیست که در کوتاه مدت بتوان با تغییر نگاه دو طرف به یکدیگر برطرف شود.

به نوشته المانیتور این درحالیست که تلاش های پیشین اردوغان برای میانجی گری میان قطر و عربستان سعودی بی نتیجه باقی ماند و منجر به شکست شد.

المانیتور آورده است: درحالیکه آنکارا معتقد است تنش های منطقه ای منجر به تضعیف جهان اسلام است و آن را ضربه ای علیه منافع ترکیه تلقی می کند، به نظر می رسد تمام کشورهای منطقه طرفدار دولت اردوغان نبوده و این یکی از مشکلات اصلی ترکیه در انجام این میانجی گری ها محسوب می شود. به عنوان مثال روزنامه «دیلی سفاک» چاپ ترکیه با انتشار مطلبی، دولت امارات را یکی از دشمنان اردوغان معرفی می کند که به شکلی آشکار از کودتای سال گذشته میلادی در آنکارا حمایت کرد.

به نوشته المانیتور یکی دیگر از چالش های پیش روی این میانجی گری و تاثیرگذاری ترکیه بر مقام های ریاض، اقدامات اخیر «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان در بازداشت سران فعلی و سابق این کشور است که اسلامگرایان ترکیه را تا حد زیادی ناخرسند کرده است. چراکه به اعتقاد اسلامگرایان ترکیه، این به ظاهر اصلاحات ایده آمریکایی ها بوده و در حقیقت دولت عربستان درحال پیاده سازی استراتژی های واشنگتن در ریاض است. آنکارا نیز به شکلی کاملا محتاطانه از اقدامات اخیر دولت سعودی اعلام حمایت کرده است.

این رسانه در ادامه نوشت: «ابراهیم کالین»، سخنگوی دولت اردوغان درباره این اقدامات گفت: ما امیدواریم این فرآیند منجر به ایجاد صلح و آشتی در عربستان سعودی شود.

المانیتور با اشاره به این سخن کالین آورده است: این یعنی سخنانی کاملا محتاطانه و بدون ابراز نظر قطعی در خصوص تحولات اخیر در عربستان سعودی.