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۱۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان؛

برتری تاسیسات و نفت در هفته استراحت لارستان/ تاسیسات صدرنشین شد

برتری تاسیسات و نفت در هفته استراحت لارستان/ تاسیسات صدرنشین شد

هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان با برگزاری سه دیدار و صعود تاسیسات دریایی به صدر جدول رده بندی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته سوم لیگ برتر بانوان امروز جمعه ۱۹ آبان ۳ دیدار برگزار شد که در تهران تیم تاسیسات دریایی مقابل بهمن بهبهان به پیروزی رسید. نفت و گاز گچساران در خانه از سد میهمان خود هیات اصفهان گذشت و هیات هندبال کردستان نیز نتیجه را به میزبان خود هیات هندبال شاهین شهر واگذار کرد. تیم شهید چمران لارستان نیز در این هفته استراحت داشت.

نتایج هفته سوم لیگ برتر هندبال به این شرح است:

* نفت و گاز گچساران ٣٦  - هیئت هندبال اصفهان ٢٦  

* تأسیسات دریایی تهران ٣١ - بهمن بهبهان ١٧   

* هیئت هندبال شاهین شهر ٢٦ - هیئت هندبال کردستان ٢٣

جدول رده بندی لیگ نیز به این ترتیب است:

۱- تاسیسات دریایی تهران با ۶ امتیاز
۲- شهید چمران لارستان با ۴ امتیاز
۳- نفت وگاز گچساران با ۴ امتیاز
۴- هیات هندبال شاهین شهر با ۴ امتیاز
۵-  بهمن بهبهان بدون امتیاز 
۶- هیات هندبال اصفهان  بدون امتیاز
۷- هیات هندبال کردستان بدون امتیاز

کد مطلب 4139922

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