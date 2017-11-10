کتاب و کتابخوانی در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خداداد رضایی در خطبه اول نماز جمعه آبپخش، احترام گذاشتن به والدین را از ویژگی های شیعیان واقعی و با تقوا برشمرد و اظهار داشت: در قرآن کریم نسبت به احترام گذاشتن به والدین توصیه فراوان شده است و آیات زیادی در این مورد وجود دارد.

وی افزود: اهمیت احترام به پدر و مادر بسیار زیاد است تا آنجایی که خداوند در قرآن اطاعت از والدین را با تاکید فراوان سفارش کرده است.

امام جمعه آبپخش بیان داشت: احترام به پدر و مادر در دین مبین اسلام مورد تاکید قرار گرفته و اطاعت از فرامین والدین را واجب دانسته مگر در مورد شرک ورزیدن به خدا.

حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: جوانان عزیز قدر والدین خود را بدانید و آگاه باشید اگر نسبت به پدر و مادر بی احترامی و نافرمانی کنید مورد نارضایتی ذات باریتعالی قرار خواهید گرفت.

امام جمعه آبپخش خاطرنشان کرد: نیکی کردن به والدین با مرگ آنها پایان نمی یابد بلکه فرزندان باید با خیرات و انجام کارهای نیک سبب شادی ارواح والدین بعد از مرگ شوند.

حجت الاسلام رضایی در خطبه دوم به راهپیمایی عظیم اربعین اشاره کرد و افزود: پیاده روی اربعین در واقع بزرگترین اجتماع شیعیان و ارادتمندان اباعبدالله الحسین(ع) است و پیامهای متعددی برای دشمنان اسلام دارد.

وی افزود: مهمترین پیام این اجتماع عظیم، رساندن فریاد عاشوراییان به تمام ملت های مظلوم جهان که مورد ظلم و جور دیکتاتورهای مستکبر هستند.

امام جمعه آبپخش بیان داشت: استکبار جهانی در صدد آن هستند که جهان را مانند گرگ های گرسنه،پاره پاره و ملت های مظلوم را سرکوب کنند،زیارت اربعین محکوم کردن جنایات آنها است.

حجت الاسلام رضایی خاطرنشان کرد: پیاده روی اربعین در گذشته هم بوده ولی در اجتماع عظیم و میلیونی ارادتمندان سیدالشهداء در سالهای گذشته اوج دلدادگی و اتحاد را شاهد هستیم.

امام جمعه آبپخش در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی باید در جامعه نهادینه و باید به مطالعه و کتابخوانی اهتمام جدی شود.

حجت الاسلام رضایی از زحمات مدیر کتابخانه عمومی آبپخش قدردانی کرده و ابراز داشت: خوشبختانه مدیر کتابخانه عمومی آبپخش بسیار فعال است و برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در بخش تلاش می کند.