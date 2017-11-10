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۱۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۳

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی؛

موفقیت خرید توافقی شیرخام/ صنایع لبنی شیر را به قیمت واقعی بخرند

موفقیت خرید توافقی شیرخام/ صنایع لبنی شیر را به قیمت واقعی بخرند

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: طرح خرید توافقی شیر در تنظیم بازار و تصحیح قیمت خرید این محصول موفق بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدرضا ملا صالحی افزود: خرید توافقی شیر خام با همکاری سازمان تعاون روستایی به منظور خروج شیر مازاد از بازار و جلوگیری از کاهش قیمت این محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام می شود.

وی گفت: با توجه به نیاز کشورهای منطقه در زمینه واردات شیر خشک، محصول تولیدی حاصل از خرید توافقی در جریان صادرات قرار گرفته و بازارهای منطقه را تغذیه کرده، ضمن اینکه برای تشویق صادرات ۴۴۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی میان صادر کنندگان توزیع شده است.

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میانگین قیمت خرید شیر خام در کشور نزدیک به ۱۲۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم است، ادعای خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم ۱۴۴۰۰ ریال را رد و تصریح کرد: برخی سعی در توقف خرید توافقی شیر دارند.

وی ادامه داد: ادعای افزایش قیمت شیر با هدف واردات شیر خشک مطرح می شود که مخالف سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.

ملاصالحی در همین حال از کارخانه های صنایع لبنی خواست خرید شیر خام را به قیمت واقعی برسانند تا مشکلات دامداران برطرف و هر دو طرف از سود متعارف برخوردار شوند.

کد مطلب 4139992

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