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۱۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۴۹

دور برگشت ليگ برتر واليبال نشسته برگزار مي شود

حساسترين ديدارهاي اين هفته ليگ برتر واليبال نشسته را دخانيات و پگاه درمقابل گنبد برگزار مي كنند.

به گزارش خبرنگار "مهر" ، دور برگشت مسابقات ليگ برتر واليبال نشسته باشگاههاي كشور اين هفته طي روزهاي پنجشنبه و جمعه( 13 و 14 آذر ماه ) در شهرهاي مشهد، گرگان و گنبد آغاز مي شود.
دور رفت اين مسابقات با صدر نشيني تيم صنايع شير پگاه تهران به پايان رسيد و تيمهاي دانشگاه آزاد ودخانيات تهران در تعقيب اين تيم هستند. برنامه مسابقات اين هفته به شرح زير است :
پنج شنبه 13/9/82 :
شوراي شهر گرگان - دخانيات تهران  داور اول : محمد مهدي زاده - داور دوم : حسين برهاني نيا.
شوراي شهر گنبد - صنايع شير پگاه تهران  داور اول : مهدي آشوري - داور دوم : احسان الطافي .
دانشگاه آزاد - صنايع غذايي بيدستان قزوين  داور اول : احمد دامغاني نژاد - داور  دوم : محمد هادي طوطي.
جمعه 14/9/82 :
شوراي شهر گرگان - صنايع شير پگاه تهران  داور اول : محمد مهدي زاده - داور دوم : حسين برهاني نيا.
شوراي شهر گنبد - دخانيات تهران  داور اول : مهدي آشوري - داور دوم : احسان الطافي.
کد مطلب 41400

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