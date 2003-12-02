دور برگشت ليگ برتر واليبال نشسته برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" ، دور برگشت مسابقات ليگ برتر واليبال نشسته باشگاههاي كشور اين هفته طي روزهاي پنجشنبه و جمعه( 13 و 14 آذر ماه ) در شهرهاي مشهد، گرگان و گنبد آغاز مي شود.

دور رفت اين مسابقات با صدر نشيني تيم صنايع شير پگاه تهران به پايان رسيد و تيمهاي دانشگاه آزاد ودخانيات تهران در تعقيب اين تيم هستند. برنامه مسابقات اين هفته به شرح زير است :

پنج شنبه 13/9/82 :

شوراي شهر گرگان - دخانيات تهران داور اول : محمد مهدي زاده - داور دوم : حسين برهاني نيا.

شوراي شهر گنبد - صنايع شير پگاه تهران داور اول : مهدي آشوري - داور دوم : احسان الطافي .

دانشگاه آزاد - صنايع غذايي بيدستان قزوين داور اول : احمد دامغاني نژاد - داور دوم : محمد هادي طوطي.

جمعه 14/9/82 :

شوراي شهر گرگان - صنايع شير پگاه تهران داور اول : محمد مهدي زاده - داور دوم : حسين برهاني نيا.

شوراي شهر گنبد - دخانيات تهران داور اول : مهدي آشوري - داور دوم : احسان الطافي.

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