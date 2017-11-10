ترامپ: دیگر در برابر دزدی و تقلب چینی ها کوتاه نخواهیم آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نظل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در اجلاس همکاری های اقتصادی آسیا – پاسیفیک در ویتنام، کشورهای این منطقه را به تقلب، تعدی اقتصادی و عهد شکنی متهم کرد.

وی در سخنان خود که عمدتا به صورت آشکارا چین را مخاطب خود قرار می داد، این کشور و برخی از کشورهای دیگر منطقه را به اتخاذ سیاستهای اقتصادی غارتگرانه و چپاولگرایانه و «خوش رقصی» و شیوه های غیراخلاقی برای کشاندن کارخانه های آمریکایی به خارج از این کشور و به سمت کشورهای خود متهم کرد.

ترامپ گفت: ما دیگر نمی توانیم با این سوء استفاده های تجاری دیرینه کنار بیاییم و هیچ تسامحی نیز در این خصوص نخواهیم داشت. وی افزود: آمریکا دیگر چشم خود را بر روی بدعهدی ها، تقلب یا هجمه اقتصادی نخواهد بست. آن روزها گذشت. ما دیگر در برابر دزدی های بی شرمانه از حقوق خود کوتاه نخواهیم آمد.

وی در عین حال با بیان اینکه سازمان تجارت جهانی با آمریکا برخورد خوبی نداشته، مدعی شد: چین از تجارت با ما سوءاستفاده کرده است. البته من چین یا کشورهای دیگر را سرزنش نمی‌کنم بلکه دولت‌های قبلی آمریکا مسئول آن هستند. دیگر اجازه نمی‌دهیم کسی از آمریکا سوءاستفاده کند.

ترامپ همچنین با انتقاد از دیگر کشورهای منطقه آسیا – پاسیفیک گفت: ما بسیاری از موانع تجاری با آمریکا را برداشته ایم اما در عوض دیگر کشورها درهای بازارهای خود را به روی ما باز نکردند.

رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگر از سخنان خود درباره کره شمالی تاکید کرد: منطقه (آسیا- پاسیفیک) نباید اسیر اوهام عجیب و غریب و تهدیدهای هسته ای یک دیکتاتور شود.