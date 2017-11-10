سید علی مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موج بازگشت زوار، اظهار کرد: از صبح جمعه تقریباً تماممسیرهای کربلا به نجف به سمت مرز درحرکت بوده و با اتوبوس و سایر وسایل نقلیه زائران را به مرز منتقل میکنند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه اربعین امسال شاهد بیماریهای همهگیر نبودهایم، افزود: شرایط آب و هوایی نیز مطلوب و مساعد بوده و از امروز شاهد وزش باد در عتبات هستیم.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اینکه زائران در هنگام برگشت حوصله به خرج داده و تعجیل نکنند، خاطرنشان کرد: امسال نسبت به سال گذشته شاهد موارد محدودی درزمینهٔ بیماری سرماخوردگی بودیم که این نیز به دلیل مساعد بودن آبوهوا بهویژه در شبهنگام است.
وی با اشاره به وضعیت خدماترسانی پایگاههای امدادی، تصریح کرد: پایگاههای مسیر نجف به کربلا برچیده شده ولی پایگاههای سامرا، کاظمین و همچنین شهرهای نجف و کربلا در حال خدماترسانی هستند.
مرعشی با بیان اینکه فعالیت پایگاههای امدادی بهتدریج با کم شدن تعداد زائران تجمیع میشود، ادامه داد: بااینحال در شهرهای نجف، کربلا، سامرا و کاظمین درمانگاههای بهصورت ۲۴ ساعته ارائه خدمت میکنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه هیچ کمبود دارویی در این مدت وجود نداشته است، افزود: میزان قابلتوجهی از داروها اضافه آمده که در طول سال استفاده میشود.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر در ادامه خاطرنشان کرد: حدود ۴۰۰ مورد از بیماران، مصدومان حوادث جادهای و همچنین بیماران که نیاز به ادامه درمان در ایران داشتهاند با اتوبوس آمبولانس و آمبولانسها به مرزها منتقل شدند.
وی گفت: درزمینهٔ تردد اتوبوس آمبولانسها و آمبولانس نیروهای عراقی همکاری بسیاری خوبی انجام دادهاند.
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