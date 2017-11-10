رئیس اسبق سیا:باید تمام زیرساختهای سپاه را بمباران کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیمز وولسی» رئیس سابق دستگاه جاسوسی آمریکا (سیا) در مصاحبه اختصاصی خود با نشریه صهیونیستی جروزالیم پست گفت که آمریکا باید برای کاهش تهدیدات هسته ای و تروریستی ایران تمامی زیرساخت های سپاه پاسداران و همچنین کلیه تاسیسات هسته ای ایران را از بین ببرد.

بر اساس این گزارش، وولسی مدعی شد: مرتبه بعدی، سپاه با آمریکا چشم در چشم خواهد شد. ما باید با استفاده از بمب جی‌بی‌یو-۴۳ خود به زیرساخت های آنها حمله کنیم.

وی که از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ و در زمان ریاست جمهوری «بیل کلینتون» ریاست سازمان سیا را بر عده داشته در ادامه سخنان خصمانه خود علیه کشورمان افزود: ما باید تا جایی که می توانیم همه چیز (سپاه) را نابود کنیم.

وی همچنین در خصوص بازداشت کشتی آمریکایی توسط سپاه در خلیج فارس که در ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی رخ داد، تاکید کرد: من فکر می کنم بازداشت کشتی آمریکایی از سوی آنها به منزله ارتکاب عمل جنگی است.

این مقام ارشد اسبق دستگاه اطلاعاتی آمریکا همچنین مدعی شد: ما از بمب جی‌بی‌یو-۴۳ علیه زیرساخت های شهری استفاده نخواهیم کرد، بلکه علیه زیرساخت های نظامی استفاده خواهیم کرد و باید حواسمان به هرآنچه که مرتبط با برنامه هسته ای ایران است باشد.

وی همچنین این اقدام آمریکا را برای جبران شکست واشنگتن در لبنان و در زمان ریاست جمهوری «رونالد ریگان» در سال ۱۹۸۳ که از سوی حزب الله متحمل شد ضروری دانست.

وولسی مدعی شد: اگر آمریکا و اسرائیل و دیگر متحدین آنها به دنبال ضربه زدن به ایران و عقب نشاندن آنها در خلیج فارس هستند، باید اقتصاد ایران را در هم شکسته و قیمت نفت را پایین بیاورند و این تنها راه (ضربه زدن به ایران) است.

وی همچنین در خصوص توافق هسته ای با ایران گفت: من با توافق بر اساس توافقی رفتار می کنم که تحت قانون اساسی آمریکا باشد. هرگونه توافق بین المللی واقعی بین المللی باید تبدیل به یک معاهده شود. شما در برابر تمامی مردم آمریکا متعهد هستید. پس این (توافق) باید تبدیل به معاهده می شد. توافق آن در جایگاه اجرایی باید ملغی شده و به مجلس سنا ارجاع داده شود. اگر سنا آن را تصویب کرد، می تواند اجرایی شود و اگر هم آن را تصویب نکرد که هیچ.