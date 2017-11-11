توسعه اقتصادی در گرو توجه به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر، شامگاه جمعه، در دیدار بااستاندار جدید این استان به بیان اهمیت بخش خصوصی در تولید و توسعه اقتصادی پرداخت و گفت: ظرفیت بالای مازندران به همراه پتانسیل‌های بالقوه فضای مناسبی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم ساخته است .

رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: می‌توان از ظرفیت بالای بخش خصوصی در حوزه صنعت، بازرگانی و تولید برای بهبود شرایط اقتصادی بهره برد.

وی افزایش نقش اتاق بازرگانی را در سیاست‌های اقتصادی خواستار شد و بیان داشت: راه برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی کشور استفاده از توانایی‌های قانونی این بخش است؛ به‌طوری که نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیشتر شود.

مهاجر به مشکلات پیش‌روی واحدهای صنعتی و تولیدی استان اشاره و تاکید کرد: توانایی‌های حوزه تولید، صنعت، بازرگانی و گردشگری به همراه فعالیت‌های تجاری مثبت در بخش کشاورزی می‌تواند ارائه‌دهنده راهکارهای دقیق برای کمک به اقتصاد کشور باشد .

وی همکاری اتاق بازرگانی مازندران را با برنامه‌های اقتصادی استاندار جدید اعلام و ابراز امیدواری کرد: با نگاه مثبت استاندار جدید به بخش خصوصی و وفاق جدی بین بخش خصوصی و مدیریت کلان استان بتوان شاهد اتفاق‌های مثبت اقتصادی در مازندران بود.

مهاجر در پاسخ به درخواست استاندار مازندران برای ارائه برنامه‌های اتاق بازرگانی برای ارزیابی توانمندی‌های این بخش و همکاری بیشتر با بخش خصوصی، تصریح کرد: اتاق بازرگانی مازندران آمادگی دارد تا برنامه‌های خود را که در اتاق فکر و کمیسیون‌های تخصصی مطرح شده‌اند در بازه زمانی کمتر از یک‌ماه در اختیار مدیریت کلان استان قرار دهد .

رئیس اتاق بازرگانی مازندران در خاتمه این نشست ابراز امیدواری کرد: با همدلی بیشتر بخش خصوصی و دولتی بتوان آینده روشنی را در چشم‌انداز اقتصادی مازندران رقم زد.