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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۸:۵۸

رئیس اتاق بازرگانی مازندران:

توسعه اقتصادی در گرو توجه به بخش خصوصی است

توسعه اقتصادی در گرو توجه به بخش خصوصی است

ساری- رئیس اتاق بازرگانی مازندران توسعه اقتصادی را در گرو توجه به توانمندی‌های بخش خصوصی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر، شامگاه جمعه، در دیدار بااستاندار جدید این استان  به بیان اهمیت  بخش خصوصی در تولید و توسعه اقتصادی پرداخت و گفت: ظرفیت بالای مازندران به همراه پتانسیل‌های بالقوه فضای مناسبی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم ساخته است .

رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: می‌توان از ظرفیت بالای بخش خصوصی در حوزه صنعت، بازرگانی و تولید برای بهبود شرایط اقتصادی بهره برد.

وی افزایش نقش اتاق  بازرگانی را در سیاست‌های اقتصادی خواستار شد و بیان داشت: راه برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی کشور استفاده از توانایی‌های قانونی این بخش است؛ به‌طوری که نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیشتر شود.

مهاجر  به مشکلات پیش‌روی واحدهای صنعتی و تولیدی استان اشاره و تاکید کرد: توانایی‌های حوزه تولید، صنعت، بازرگانی و گردشگری به همراه فعالیت‌های تجاری مثبت در بخش کشاورزی می‌تواند ارائه‌دهنده راهکارهای دقیق برای کمک به اقتصاد کشور باشد .

وی همکاری اتاق بازرگانی مازندران را با برنامه‌های اقتصادی استاندار جدید  اعلام و ابراز امیدواری کرد: با نگاه مثبت استاندار جدید به بخش خصوصی و وفاق جدی بین بخش خصوصی و مدیریت کلان استان بتوان شاهد اتفاق‌های مثبت اقتصادی در مازندران بود.

مهاجر در پاسخ به درخواست استاندار مازندران برای ارائه برنامه‌های اتاق بازرگانی برای ارزیابی توانمندی‌های این بخش و همکاری بیشتر با بخش خصوصی، تصریح کرد: اتاق بازرگانی مازندران آمادگی دارد تا برنامه‌های خود را که در اتاق فکر و کمیسیون‌های تخصصی مطرح شده‌اند در بازه زمانی کمتر از یک‌ماه در اختیار مدیریت کلان استان قرار دهد .

رئیس اتاق بازرگانی مازندران در خاتمه این نشست ابراز امیدواری کرد: با همدلی بیشتر بخش خصوصی و دولتی  بتوان آینده روشنی را در چشم‌انداز اقتصادی مازندران رقم زد.

کد مطلب 4140246

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