به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «العرب الیوم»، «عواد العصمان» یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی در استان الانبار اعلام کرد که حملات هوایی و توپخانه ای ارتش عراق به مواضع داعش در شهر «راوه» در غرب الانبار آغاز شده است.

بر اساس این خبر، این اقدام در راستای مقدمه چینی برای حمله زمینی گسترده به راوه برای بازپس گیری این منطقه از تروریست های داعش است، شهر راوه در طول ۳ سال گذشته در اشغال داعش قرار داشته است.

العصمان تأکید کرد که حملات هوایی و توپخانه ای ارتش عراق بر مواضع و اهداف مشخصی تمرکز کرده و تلاش کرده در این عملیات ذخایر تسلیحاتی تروریست ها در این منطقه را هدف قرار دهد.

این عملیات مقدماتی با پوشش هوایی پل منطقه «الرمانه» نیز همراه شده بود تا نیروها و تجهیزات نظامی ارتش عراق به سوی شهر راوه تحرک داشته باشند.

در همین راستا هیأت حشد شعبی روز جمعه اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی ۲۵ خانه بمب گذاری شده و ۶ کمربند انتحاری را در غرب شهر «القائم» شناسایی و خنثی کرده اند. علاوه بر این نیروهای حشد شعبی موفق شده اند ۱۴ بمب دست ساز در مسیر نیروهای ارتش عراق در مرز سوریه و عراق در غرب الانبار را خنثی سازی کنند.