لزوم تلاش برای تکریم و خلق خاطره خوش برای زوار حسینی(ع) توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری از طریق ویدئو کنفرانس با مسئولان ناجا حاضر در مرزهای مهران، شلمچه،چذابه و مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ارتباط برقرار کرده و از نزدیک در جریان تردد زائران اربعین حسینی(ع) و شیوه خدمت رسانی پلیس به زوار قرار گرفت و تدابیر لازم را ابلاغ کرد.

فرمانده نیروی انتظامی در این بازدید، با تقدیم خدا قوت به همه کارکنان پلیس به ویژه فرماندهان و نیروهای حاضر در مرزهای سه گانه (مهران ، چذابه و شلمچه)، مرز میرجاوه در سیستان و بلوچستان و قرارگاه های تابعه پلیس های تخصصی، اظهار کرد: انشاء الله بتوانیم وظیفه و مأموریت ذاتی خود یعنی تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران حسینی (ع) را به خوبی انجام دهیم که خوشبختانه این مأموریت بزرگ پلیس تاکنون به نحو مطلوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به خدمات دهی پلیس به زوار و تلاش نیروی انتظامی برای ارائه مطلوب ترین خدمات بیان کرد: به لطف خداوند، هوشیاری و آمادگی نیروهای انتظامی و امنیتی تاکنون هیچ گونه مشکل خاصی در جریان برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی (ع) نداشته ایم و روند بازگشت زائران نیز به خوبی در حال انجام است.

عالی ترین مقام انتظامی کشور خاطر نشان کرد: ورود زائران اربعین حسینی (ع) به کشور از چند روز گذشته آغاز و طی چند روز آینده هم این روند ادامه خواهد داشت.

آمادگی فعالانه و شبانه روزی پلیس برای خدمت رسانی به زوار اربعین

وی اشاره کرد: همزمان با آغاز مراسم اربعین حسینی (ع)، تمام نیروها از جمله پلیس های تخصصی به صورت فعال و شبانه روزی در حال خدمت رسانی به زوار عزیز هستند و نیروی انتظامی تمام ظرفیت و امکانات خود را در راستای خدمت به زائران به کار گرفته است و این روند تا پایان بازگشت زوار ادامه خواهد داشت.

سردار اشتری با تأکید بر تکریم و احترام به زوار اربعین، ادامه داد: باید همه زائران اعم از ایرانی و غیر ایرانی در این ایام خاطره خوشی از پلیس و شیوه خدمت رسانی نیروی انتظامی داشته باشند و باید همزمان با برگزاری این مراسم اقدامات انتظامی، خدماتی و فرهنگی پلیس به خوبی نمایان شود.

وی اضافه کرد: مدیریت ترافیکی در راستای تردد زوار از اولویت های نیروی انتظامی است و پلیس راهنمایی و رانندگی باید به این مهم ، توجه ویژه ای داشته باشد.

فرمانده نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: توجه به پارکینگ ها و شیوه خدمت دهی به زوار در این مراکز نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید توجه شود زائران عزیز با نظم خاصی خودروی خود را از پارکینگ خارج کنند و احیانا اگر خسارتی متوجه خودرو فردی شده است، موضوع با دقت پیگیری شود.

سردار اشتری تأکید کرد: نیروی انتظامی در ارائه خدمات به زوار پیشگام بوده و ضمن توجه به ارائه مطلوب ترین خدمات دهی ، باید این خدمات منعکس و در عین حال کاستی ها احصاء و در سال های آتی خلاء ها نیز رفع شود .

تلاش پلیس برای خدمات دهی مطلوب به زوار پاکستانی و دیگر اتباع خارجی

عالی ترین مقام انتظامی کشور با بیان اینکه تقویت زیرساخت ها در سال های آتی باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد، بیان کرد: امسال بیش از سال گذشته شاهد تردد زائران پاکستانی از مرز میرجاوه بودیم، تلاش همه همکارانم ارائه خدمات مطلوب و توأم با تکریم به این عزیزان بوده است و انشاء الله تا پایان مراسم اربعین این مأموریت و توفیق بزرگ را با خلوص نیت ادامه خواهیم داد.

وی خاطر نشان کرد: شاهد حضور مسئولان لشکری و کشوری در مرزهای سه گانه و مرز میرجاوه هستیم، حضور این عزیزان را گرامی می داریم و همکاران حاضر در این مرزها باید توجه داشته باشند که گزارش جامع و مختصری از عملکرد پلیس همزمان با حضور این عزیزان ، ارائه شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: انشاء الله با گرامیداشت یاد امام (ره) و همه شهدا بتوانیم خادمان شایسته ای برای زوار اربعین حسینی (ع) باشیم و با عنایت خداوند و حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) ثواب زیارت راهپیمایان اربعین حسینی شامل حال همه خادمان از جمله کارکنان ناجا شود.

گفتنی است، در این بازدید سردار " محسن فتحی زاده" جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا ، سردار "ساجدی نیا" معاون عملیات ناجا ، سردار " مجرد" رئیس بازرسی کل ناجا، سردار "تقی مهری" رئیس پلیس راهور ناجا، سردار"مستأجران" فرمانده هوا ناجا، سردار "تقوی" جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا ، سردار"جانثاری" جانشین فرمانده یگان های ویژه ناجا و برخی دیگر از مسئولان و فرماندهان ناجا ، گزارشی از عملکرد پلیس در مرزهای سه گانه مهران، چذابه ، شلمچه و مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ارائه کردند.