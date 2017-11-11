کشف ۱۸ تن انواع مواد مخدر در کشور در هفته دوم آبان ماه

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله هادینژاد گفت: کل کشفیات موادمخدر در این مدت ۱۸۰۲۴ کیلوگرم و بیشترین حجم مواد مکشوفه از نوع تریاک به میزان ۱۶۰۱۰ کیلوگرم بوده است که ۸۸.۸ درصد از مجموع کشفیات را شامل میشود.
وی افزود: در این مدت نیز ۷۵۵ حشیش، ۴۲۳ کیلوگرم هروئین، ۱۲۰ کیلوگرم مرفین و ۲۵ کیلوگرم شیشه و ۷۱۴ کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.
معاون مقابله با عرضه ستاد با بیان اینکه این میزان از کشفیات طی ۱۴۸۹ فقره عملیات صورت گرفته است، گفت: سرانه کشفیات مواد مخدر در این دوره ۱۲ کیلوگرم به ازای هر عملیات بوده است.
هادینژاد افزود: در این مدت ۲۳ هزار قرص روانگردان در سطح کشور کشف شده که بیشترین تعداد آن با ۱۶ هزار و پنج هزار مربوط به استان های اردبیل و آذربایجان غربی است، کشف مواد پیشساز مکشوفه نیز در این دوره با ادامه کاهش به صفر رسیده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بالغ بر ۸۴.۳ درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به شش استان کشور میباشد، گفت: بیشترین حجم کشفیات با ۸۴۸۲ کیلوگرم مربوط به استان کرمان است که معادل ۴۷ درصد کشفیات کشور میباشد و استان خراسان جنوبی با ۱۸۲۸ کیلوگرم، هرمزگان با ۱۶۶۵ کیلوگرم، کرمان با ۱۲۰۲ کیلوگرم و فارس ۱۰۹۵ کیلوگرم و یزد با ۹۲۴ کیلوگرم به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی گفت: جمع کل دستگیریهای این دوره ۶۹۱۳ نفر بوده که از این تعداد ۶۰۱۷ نفر در طرحهای پاکسازی دستگیر شدهاند و مابقی مربوط به دیگر عملیاتها هستند.
هادینژاد بیان داشت: در مدت یادشده و طی اجرای عملیات پاکسازی مناطق آلوده در سطح استانهای کشور ۲۱۱ نفر قاچاقچی، ۳۴۱۴ توزیع کننده و خرده فروش و ۲۳۹۲ نفر معتاد متجاهر دستگیر شدهاند.
وی افزود: همچنین طی این مدت ۱۹۲ دستگاه خودرو ، ۴۲ دستگاه موتور سیکلت، ۱۱ قبضه سلاح و ۷۴۰ دستگاه موبایل توقیف شد.
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