چهارمین نمایشگاه عکس سربازان کوچک حسین(ع) در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت گناوه صبح شنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه عکس سربازان کوچک حسین(ع) گفت: برپایی نمایشگاه عکس عاشورایی سربازان کوچک امام حسین(ع) اقدام ارزنده و قابل تحسینی است که انشالله تداوم داشته باشد.

حجت الاسلام مصطفی آشناگر اضافه کرد: امیدواریم با اقدامات فرهنگی مناسب فرزندان این سرزمین هرچه بیشتر با فرهنگ عاشورا آشنا شده و پیرو مکتب ولایت شوند.

مسئول هیئت متوسلین به زینب کبری(س) نیز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه با اشاره به لزوم مشارکت همه سازمان های مردم نهاد و بخش های غیر دولتی در تولید محتوای فرهنگی مناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی گفت: همه مساجد و حسینیه‌های ما باید به عنوان مراکز اصلی فرهنگی و هنری تجهیز و آماده خدمات به خانواده ها و نسل جدید شوند.

محمد مظفری ضمن تشکر از استقبال خوب خانواده‌ها از برپایی نمایشگاه گفت: خداوند را شاکریم که برای چهارمین سال توانستیم این نمایشگاه را در فضایی مذهبی و در بین مردم برپا کنیم.

وی افزود: بیش از ۲۲ عکس از دو هنرمند عکس محمد فرخی‌نیا و کوثر مظفری در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته که نمایشگاه تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

مظفری با اشاره به اینکه همه عکس های نمایش داده شده از مراسم ویژه روز شیر خوارگان حسینی در دهه محرم امسال گرفته شده افزود: نمایشگاه با همکاری سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر و موسسه نیمدری سبز برگزار شده است.