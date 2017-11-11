سرویس بهداشتی هوشمند خودش را تمیز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سرویس بهداشتی هوشمند یادشده SpinX نام دارد و از ابزار متنوعی برای پاکسازی خود بعد از هر بار استفاده برخوردار است.

نصب شلنگ در جداره های دیواره این سرویس بهداشتی هوشمند باعث جریان یافتن آب در بخش های مختلف آن و پاکسازی خودکار پس از هر بار استفاده بدون دخالت انسان می شود و نشیمنگاه و درب آن نیز در صورت فشردن دکمه ای خاص توسط یک بازوی رباتیک شستشوگر تمیز می شود.

بازوی یادشده با استفاده از آب جریان یافته و با انجام حرکات مختلف چرخشی و مدور تمامی محفظه ها و جداره های سرویس بهداشتی را پاک می کند. در نهایت با پاشیده شدن آب آغشته به صابون از درون محفظه ای خاص به عملیات شستشو پایان داده می شود.

موتورهای کوچکی در این سرویس بهداشتی برای پاشیدن آب به درب و نشیمنگاه و پاکسازی آنها نیز در نظر گرفته شده اند و در نهایت برای خشک کردن سرویس بهداشتی هوای پرفشار نیز در بخش های مختلف پخش می شود.

کل این فرایند ۹۰ ثانیه طول می کشد. انرژی این ابزار پاکسازی با استفاده از یک بسته باتری قابل شارژ تامین می شود که با یک بار شارژ تا ۳۰ بار قابل استفاده است. قیمت این محصول ۳۵۰ دلار است.