تولید حسگرهایی که از زمان تشنه شدن گیاهان مطلع اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه ام آی تی موفق به تولید حسگرهای جدیدی شده اند که با اتصال مستقیم به برگ گیاهان از زمان دقیق نیاز آنها به آب مطلع می شوند.

در درون برگ های گیاهان منافذ کوچکی وجود دارد که در طول روز باز و در طول شب بسته هستند و در زمان باز بودن باعث تبخیر آب گیاهان می شوند. در نتیجه گیاه به علت احساس کمبود آب، مقدار زیادتری از این مایع حیاتی را از طریق ریشه های خود و از خاک جذب می کند.

Stomata معمولا بعد از قرار گرفتن در معرض نور حدود هفت دقیقه باز مانده و ۵۳ دقیقه بعد از آغاز تاریکی بسته می شود. اما اگر گیاه به آب نیاز داشته باشد زمان بازماندن آن در برابر نور خورشید به ۲۵ دقیقه افزایش می یابد.

حسگرهای تولید شده توسط دانشگاه ام آی تی نیز بر مبنای بررسی عملکرد stomata عمل می کنند. این حسگرها از جوهر هادی جریان برق تولید شده اند و حاوی نانولوله های کربنی هستند. آنها بر مبنای مدت زمان بازماندن stomata و زمان بسته شدن آن میزان نیاز گیاه یا درخت به آب را محاسبه کرده و اطلاع می دهند. دانشگاه ام آی تی فعلا در حال بررسی بیشتر این محصول برای تجاری سازی آن است.