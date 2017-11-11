دانشگاه تهران میدان نفتی آزادگان را راهبری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در جلسه کمیته راهبری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان گزارش پیشرفت این طرح کلان و جزئیات بسته اجرایی دوم آن بررسی شد.

طرح راهبری توسعه میدان نفتی آزادگان از جمله طرح‌های وزارت نفت در زمینه قراردادهای کلان میدان‌محور میان وزارت نفت و دانشگاه‌ها و اولین طرح عملیاتی‌شده در این زمینه است.

این مجموعه طرح‌ها، باتوجه به تاکید وزیر نفت بر مشارکت جدی‌تر دانشگاه‌ها در توسعه فناوری و پاسخ به چالش‌های ازدیاد برداشت و بهبود تولید نفت از مخازن و نیز حضور اثربخش و حرفه‌ای دانشگاه‌ها در قراردادهای جدید نفتی ( IPC ) برای انتقال و مدیریت دانش فنی و فناوری به ترتیب اجرایی خواهد شد.

نخستین مورد عملیاتی‌شده آن مربوط به طرح راهبری توسعه میدان نفتی آزادگان است که انجام مطالعات توسعه‌ای این میدان نفتی با توجه به اهمیت آن و به دلیل مشترک‌ بودن برداشت با کشور عراق به دانشگاه تهران به عنوان مشاور پژوهشی و فناوری میدان آزادگان واگذار شده است.

انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی باتوجه به عملکرد مثبت در سال نخست طرح و انجام کامل و موفقیت‌آمیز بسته کاری اول، به عنوان نخستین دانشگاه در قراردادهای جایگزین برون داد ‌محور، پیشنهاد فنی و مالی خود برای بسته دوم کاری را در مردادماه به تایید کمیته تخصصی رساند و جزئیات آن نیز در این جلسه مطرح و تشریح شد که مورد موافقت کلی اعضای کمیته راهبری قرار گرفت.

میدان نفتی آزادگان، یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران است که در ۱۰۰ کیلومتری غرب اهواز و نزدیکی دشت آزادگان و در مجاورت میدان نفتی مجنون عراق قرار دارد و برآورد می‌شود بیش از ۳۳ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام در این میدان نفتی وجود دارد که بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد.