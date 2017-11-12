۳.۵میلیارد لیتر فرآورده نفتی از منطقه شمالشرق حمل شد

قاسم عربیارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در هفت ماهه اول سال جاری سه میلیارد و ۵۰۴ میلیون و ۷۵۱ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی توسط خطوط لوله و مخابرات شمالشرق به پنج استان مهم کشور منتقل شده است، تاکید کرد: این حجم از فرآورده‌های نفتی معادل ۲۲ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۶۰ بشکه نفت است که با حذف۱۲۵ هزار نفتکش‌ جاده ای از محور تهران –مشهد، این میزان فرآورده‌های نفتی توسط خطوط لوله منتقل می شود.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم انتقال فرآورده نفتی در هفت ماهه نخست سال ۹۶، با دو میلیارد و ۷۹ میلیون لیتر به نفت گاز اختصاص دارد، افزود: همچنین سهم نفت گاز معمولی یک میلیارد و ۸۶۹ میلیون لیتر و سهم نفت گاز پاک (یورو چهار) ۲۰۹ میلیون و ۵۵۹ هزار لیتر از مجموع فرآوره های نفتی حمل شده بود، از سوی دیگر در این بازه زمانی یک میلیارد و ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز از منطقه شمالشرق منتقل شده که سهم بنزین معمولی ۸۰۸ میلیون و ۷۱۰ هزار لیتر و سهم بنزین پاک ۲۲۱ میلیون و ۴۴۸ هزار لیتر بوده است.

انتقال سوخت از طریق لوله، امن‌تر است

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات شمالشرق، با بیان اینکه در هفت ماهه اول امسال ۷۷ میلیون و ۷۶۲ هزار لیتر سوخت جت نیز از طریق خطوط لوله انتقال این منطقه به کلان شهر مشهد مقدس انتقال یافته است، گفت: ۳۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار لیتر نفت سفید به پنج استان حوزه استحفاظی منطقه شمال‌شرق طی این بازه زمانی منتقل شده است.

عربیارمحمدی افزود: تامین سوخت نیروگاه‌های سمنان، شاهرود، نیشابور و مشهد نیز بخشی دیگری از وظایف خطوط لوله و مخابرات شمالشرق است که در این راستا انتقال ۱۵۷ میلیون و ۲۱۳ هزار لیتر سوخت به این نیروگاه‌ها صورت گرفته است.

وی در دیگر بخش سخنان خود درباره مزیت های انتقال فرآورده های نفتی با خطوط لوله، بیان کرد: حوادث تلخ ترافیکی محور مواصلاتی تهران –مشهد در سالیان گذشته متاسفانه یکی از عواملی است که ایمنی انتقال لوله ای را نسبت به جاده ای متمایز می سازد از سوی دیگر انتقال از طریق خطوط لوله همچنین سبب کاهش تردد ۱۲۵هزار نفتکش‌ با گنجایش ۲۸هزار لیتر در سطح جاده‌ها و ایمن‌تر شدن آنها می شود که این موضوع به ویژه در ایام پیک ترافیک سنگین جاده‌ تهران-شمهد مانند ایام نوروز، اهمیت دارد.

پوشش ۱۳کیلومترازخط لوله شاهرود-مشهد تعویض شد

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات شمالشرق درباره دیگر خدمات این شرکت در منطقه گفت: تعویض پوشش ۱۳کیلومتر از خط لوله ۲۰اینچی محدوده شاهرود-مشهد برای جلوگیری از ایجاد خوردگی و آلودگی محیط زیست در دستور کار قرار داشته و برای حفاظت از این خط لوله که بیش از ۴۰ سال وظیفه مهم تامین سوخت کلان شهر مشهد مقدس را بر عهده دارد، از پوشش پلی یورتان استفاده می‌ شود.

یارمحمدی بیان کرد: ایمن سازی خط لوله ۲۰ اینچ شاهرود- سبزوار با قرار دادن آن در عمق بیشتر، به متراژ ۲۰۰ متر نیز از دیگر اقدامات خطوط لوله و مخابرات منطقه شمالشرق است که هدف از اجرای این عملیات ایمن‌سازی خط در آب بردگی به وجود آمده ناشی از سیلاب بوده که با ساخت سد بتنی به متراژ ۶۲ متر در همین محل، از تکرار آب بردگی‌های مشابه جلوگیری می شود.