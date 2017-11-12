تلألو سرخی صددانه یاقوت در اورامان/ بن بست در احداث سردخانه انار

خبرگزاری مهر – گروه استانها؛ چنورصادقی: ۹۹ درصد سطح زیرکشت انار کردستان را شهرستان سروآباد به خود اختصاص داده و تنها یک درصد سطح زیرکشت این محصول دراستان مربوط به شهرستان کامیاران است.

اورامان یکی از شهرهای شهرستان سروآباد است که دارای ۱۰ هزار نفرجمعیت است و از این تعداد ۳ هزار و ۳۰۰ نفر آنها شهری و مابقی در ۱۲ روستای این منطقه ساکن هستند و بیشتر انار استان هم در این شهر تولید می شود.

بیشتر سطح زیرکشت و تولید انار اورامان هم مربوط به روستاهای ژیوار، سلین، بلبر، عباس آباد و ناو است و ارقام رباب شیراز و ملس ساوه جزو اولین ارقام اناری بودند که نهال های آن‌ها در روستاهای اورامان کشت شدند و حال بعد از گذر این سال ها به یکی از میوه های اصلی و منبعی برای امرار معاش مردمان این منطقه تبدیل شده است.

انار جزو میوه‌های نیمه گرمسیری است و منطقه اورامان به دلیل اینکه آب و هوای آن نسبت به دیگر مناطق کردستان گرم تر است شرایط کشت و تولید بسیاری از محصولات نیمه گرمسیری هم چون انار، خرمالو، زیتون و حتی مرکبات را دارد.

از اواسط مهرماه کار برداشت انار در اورامان آغاز و تا اواخر آبان ماه به طول می انجامد و بیشتر باغداران این منطقه حاصل دسترنج خود را به میادین میوه و تره بار به دلیل اینکه با قیمت مناسبی از آنها خریداری نمی کنند، نمی برند و بیشتر به دلالان می فروشند.

یکی از ویژگی های بارز و حائز اهمیت محصولات کشاورزی در اورامان، ارگانیک بودن آنها است به گونه ای که مردم این منطقه از هیچ نوع کود و سموم شیمیایی در تولید محصولات خود به ویژه تولیدات باغی مانند انار استفاده نمی کنند و همین باعث شده تولیدات این منطقه طرفداران زیادی داشته باشد.

محیط زیست مانع توسعه باغات روستاهای اورامان

عبدالجبار آداک مردی ۶۵ ساله و یکی از باغداران روستای ژیوار است که در ۶ هزار مترمربع باغ خود سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ تن انار برداشت می کند.

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: حدود ۳۰ سال است که مشغول به باغداری هستم و در باغ خود اقدام به کشت انواع میوه ها از جمله پرتقال، زیتون، کیوی، خرمالو و انار کردم.

وی ادامه داد: چند اصله درخت زیتون را کاشته بودم که به دلیل عدم اطلاع از نحوه صحیح هرس و نگهداری از آنها، به غیر از یک اصله همه آنها خشک شدند و آنها را قطع و از همین یک اصله باقی مانده ۱۰ تا ۱۵ کیلو محصول برداشت کردم.

این باغدار روستای ژیوار به قیمت فروش محصول انار خود اشاره کرد و گفت: قیمت انار بستگی به اندازه و کیفیت آن متفاوت است و هرچقدر محصول ریزتر باشد قیمت آنهم کمتر است و ما از کیلویی ۲ تا ۴ هزار تومان به فروش می رسانیم.

وی با بیان اینکه انارهایی را هم که کوچک و یا ترک خورده اند توسط زنان روستا به رب انار تبدیل می شود، افزود: محصولات خود را به میادین میوه وتره بار چون با قیمت بسیار کمی از ما می خرند، نمی بریم و بیشتر محصول خود را به خریدارانی که خود در باغات ما حضور می یابند، می فروشیم.

این باغدار ژیواری ادامه داد: از نظر آب مشکلی نداریم و خوشبختانه به اندازه کافی در منطقه ما آب وجود دارد تنها خواهان حمایت بیشتر جهاد کشاورزی و راهنمایی کارشناسان آنها برای افزایش و بهبود عملکرد محصولاتمان هستیم.

وی از اداره محیط زیست هم گلایه کرد و گفت: متاسفانه ما اگر خواهان افزایش سطح و توسعه باغات خود باشیم محیط زیست با آن موافقت نمی کند و این یکی از مهمترین وبزرگترین مشکل ما روستاییان منطقه اورامان است.

تولید بیش از ۲ هزارتن انار درژیوار پرجمعیت ترین روستای اورامان

اسعد آداک یکی از اعضای شورای اسلامی روستای ژیوار نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این روستا دارای ۳۵۶ خانوار و هزار و ۴۷۰ نفرجمعیت است، گفت: این روستا پرجمعیت ترین روستای شهر اورامان است.

وی مساحت اراضی این روستا را ۵ هزار و ۳۶۰ هکتار خواند و بیان کرد: ژیوار سال گذشته در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید بنابراین می طلبد توجه ویژه ای به آن صورت گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون بخش اندکی از طرح هادی دراین روستا اجرایی شده و از آنجا که روستایی گردشگر پذیر است انتظار می رود روند اجرای طرح ها درآن سرعت بیشتری داشته باشد.

این عضو شورای اسلامی روستای ژیوار افزود: از دیگر مشکلات مردم روستای ما این است که جاده ای منتهی به باغات روستا به طول چهار کیلومتر آسفالت نیست و تردد در آن به سختی انجام می شود.

آداک اضافه کرد: بیش از ۲۰۰ خانوار این روستا مشغول به تولید انار هستند و سالانه بیش از ۲ هزارتن انار در این روستا تولید می شود.

جهادکشاورزی بخشی از هزینه نهال انار را در توسعه باغات تقبل خواهد کرد

مدیرامورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر سطح زیرکشت انار در استان را ۴۶۰ هکتار اعم از بارور و غیربارور ذکر کرد و گفت: سالانه حدود ۵ هزار تن محصول از این میزان سطح باغ انار تولید می شود.

اردشیر پور حبیبی تعداد بهره برداران انار دراستان را هزار بهره بردار خواند و بیان کرد: بیشتر ارقام موجود دراستان رباب شیراز و ملس ساوه هستند که میانگین عملکرد آنها دراستان ۱۵ تن در هکتار است.

وی در ارتباط با حمایت جهاد کشاورزی از این باغداران اظهار داشت: حمایت فنی یکی از رسالت های اصلی ما است که همواره آن را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: اگر باغداری هم قصد توسعه باغ خود را داشته باشد بخشی از هزینه نهال را جهاد کشاورزی تقبل می کند و توصیه های فنی لازم را هم به باغداران ارائه خواهد کرد.

صنایع تبدیلی و سردخانه مطالبه باغداران

یکی از اصلی ترین مشکلات کشاورزان استان کردستان نبود صنایع تبدیلی دراستان است و همواره حل این مشکل یکی از مطالبات این قشر زحمتکش و پرتلاش بوده و هست.

در زمان برداشت محصولات کشاورزی به ویژه باغی حجم زیادی از تولیدات این حوزه وارد بازار می شود وهمین مسئله منجر به اشباع بازار عرضه و در نتیجه کاهش قیمت و سود باغداران می شود.

یکی از راهکارها برای جلوگیری از ضرر باغداران و سود بیشتر آنها علاوه بر ایجاد صنایع تبدیلی وجود سردخانه است تا بخشی از محصول مازاد بازار در فصل برداشت را در وقت و زمان مناسب دیگری به فروش برسانند.

علاوه بر اوایل فصل پاییز بهترین زمان برای فروش انار که تقاضای آن هم در بازار افزایش می یابد، شب یلدا است.

بن بست احداث سردخانه برای نگهداری انار در اورامان

مجید نیک پسند ازاهالی روستای سلین و از باغداران نمونه استان کردستان است که سال گذشته به عنوان تولید کننده برتر انار و امسال هم تولید کننده برتر انجیر استان معرفی شده است، برای دریافت مجوز احداث سردخانه اقدام کرده و متاسفانه در این مسیر به بن بست خورده است.

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هزینه و وقت زیادی برای اخذ مجوز احداث سرخانه کردم ولی تاکنون موفق به دریافت آن نشدم.

وی اضافه کرد: از آنجا که بیشتر اراضی و حتی خانه هایی که اجداد ما در آن ساکن بودند در منطقه حفاظت شده شاهو وکوسالان واقع شده، به همین دلیل محیط زیست با توسعه باغات و احداث و اجرای هر نوع طرحی در این منطقه موافقت نمی کند.

این تولیدکننده اناربا اشاره به اینکه همه ما تابع قانون هستیم، بیان کرد: قطعا مسئولان محیط زیست هم در چارچوب قانون و براساس دستوراالعمل هایی که به آنها ابلاغ شده عمل می کنند ولی انتظار می رود مسئولان روزنه امیدی برای مردم منطقه ما ایجاد کنند تا دلسرد نشوند و به شهرها مهاجرت نکنند.

نیک پسند با اشاره به اینکه کاهش قیمت تولیدات باغی منجر به دلسردی و ضرر باغداران می شود، افزود: بیش از ۴ هزار تن انار در منطقه اورامان تولید و روانه بازار می شود که اگر به عنوان نمونه ما بتوانیم ۵۰۰ تن از این محصول را در سردخانه نگهداری کنیم و در شب یلدا با قیمت هر کیلو ۵ هزارتومان بفروش برسانیم بیش از یک میلیارد تومان سود نصیب باغداران ما می شود.

وی اظهار داشت: مردم ما علاقه و اشتیاق لازم برای کار و توسعه آن را دارند و بی شک مسئولان هم از آن اگاه هستند و می طلبد حمایت های آنها تنها مختصر به حرف نباشد و در عمل آن را به ما نشان دهند.

باغ ها و روستاهای اورامان در دره های پرپیچ و خمی واقع شده که در عین زیبایی مسیری سخت برای رفت و آمد است و مردم این منطقه با وجود تمام مشکلات و سختی ها به کار و تولید مشغول هستند و تنها خواسته آنها کمک وحمایت دولت برای بهبود وضعیت تولید و فروش محصولاتشان است.