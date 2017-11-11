به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه قیمت بیتکوین به زیر ۷۰۰۰ دلار سقوط کرد تا بیش از ۱۰۰۰ دلار از بالاترین رکورد خود که در پایان معاملات روز چهارشنبه(بامداد پنجشنبه) ثبت کرده بود پایینتر معامله شود. این درحالی صورت گرفت که برخی از تاجران بیتکوین را برای خرید زیرشاخه آن که به آن «بیتکوین کش» میگویند، فروختند. قیمت بیتکوین کش به میزان یک سوم جهش کرد.
بیتکوین در ماههای اخیر روی نوار ترقی بوده است و افزایش قیمت ۷ برابری آن از ابتدای سال تا کنون باعث شد تا اخطارهای بسیاری در مورد بازار ان داده شود. حالا که ارزش این بازار به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است، این حبابیست که هر لحظه ممکن است بترکد.
پس از این که ارتقای نرمافزای بیتکوین که قرار بود در هفته آینده انجام شود و یک زیرشاخه جدید از این پول به نام «سگویت ۲ اکس» ایجاد کند، کنسل شد، قیمت آن تا ۷۸۸۸ دلار بالا رفت.
اما خیلی زود در معاملات روز جمعه از این قله سقوط کرد و به قیمت ۶۷۱۸ دلار رسید و کمی بعد با اندکی بهبود در قیمت ۶۸۸۰ دلار تثبیت شد، اما همچنان سقوطی ۴ درصدی را در یک روز تجربه کرده بود.
درحالی که بیتکوین سقوط کرده بود، بیتکوین کش که از تقسیم شدن نرمافزاری بیتکوین در اول آگوست به وجود آمده بود، اوج گرفت و در یک روز جهش بزرگ ۳۵ درصدی را تجربه کرد و طبق اعلام وبسایت صنعت پول دیجیتال، کوینمارکتکپ، قیمت آن به حدود ۸۵۰ دلار رسید.
معاملات بیتکوین کش در فضایی به اسم بلاک انجام میشود که ظرفیت آنها از فضای معاملاتی بیتکوین بالاتر است و این در تئوری اجازه میدهد در هر لحظه تبادلات بیشتری انجام شود و هزینه تبادلات بسیار ارزانتر باشد.
قرار بود در هفته آینده با یک تقسیم نرمافزاری، یک زیرشاخه جدید به نام «سگویت ۲ اکس» برای بیتکوین ایجاد شود که در نظر داشت ظرفیت بلاکها را افزایش دهد و بنابراین هزینه تبادلات بیتکوین را کاهش دهد.
حالا که این برنامه کنسل شده است، هر سرمایهگذاری که به بیتکوین بیشتر به دید یک ارز نگاه میکند تا جایی برای ذخیره سرمایه، احتمالا به خرید بیتکوین کش رو خواهد آورد.
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