مراجعات دریافت سقط درمانی در اصفهان ۶.۲ درصد افزایش یافت

علی سلیمانیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار شش ماهه مراجعات دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار داشت: در این بازه زمانی ۳۵۹ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به این مراکز مراجعه کردهاند.
وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال برای ۳۰۵ نفر مجوز سقط درمانی صادر شده است، تصریح کرد: مابقی مراجعه کنندگان شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز سقط درمانی را نداشتهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در ادامه با اشاره به افزایش ۶.۲ درصدی افزایش مراجعات مجوزسقط درمانی در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ابراز داشت: باید توجه داشت که سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان متولی بررسی درخواستهای صدور مجوز سقط درمانی، تنها در مواردی اقدام به صدور مجوز سقط درمانی میکند که جنین زیر چهار ماه و واجد ناهنجاریهای شدید مادرزادی بوده و یا مادر مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج همراه با خطر جانی در صورت تداوم بارداری باشد.
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