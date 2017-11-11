افزایش نسبی دمای هوای کرمانشاه از دوشنبه/سومار گرمترین نقطه استان

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت هوای استان گفت: هوای استان امروز نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و افزایش ابر در برخی نقاط به خصوص در نواحی شمالی و شرقی استان، با احتمال رگبار موقت باران پیش بینی می شود.

وی افزود: به دنبال این وضعیت از فردا یکشنبه تا پایان هفته به استثنای در بعضی ساعات وزش باد و افزایش ابر، پدیده قابل توجهی برای سطح استان پیش بینی نمی شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: دمای هوا که طی امروز و فردا کاهش می یابد، در روزهای دوشنبه و سه شنبه بطور نسبی افزایش خواهد یافت.

وی گرمترین نقطه استان را سومار با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و سردترین نقطه استان را اسلام آبادغرب با کمینه دمای ۱ درجه سانتیگراد بالای صفر اعلام کرد.

خسروی گفت: دمای هوای شهرستان کرمانشاه نیز بین کمینه دمای ۴ درجه سانتی گراد بالای صفر و بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتی گراد بالای صفر در نوسان است.