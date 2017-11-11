بیمه ها با وزارت بهداشت همکاری نمی کنند/۱۲هزار میلیارد تومان طلب

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود ابوالحلاج در خصوص بدهی ۱۸ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد اما نکته مهم این است که ۱۸ هزار میلیارد تومان هم طلب داریم که فقط یک عدد آن طلب ۱۲ هزار میلیاردی ما از بیمه ها است و ۶ هزار میلیارد تومان هم از جاهای دیگر طلب داریم.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت ادامه داد: زمانیکه میزان طلب ها و بدهی ها را در پایان سال مالی سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ با هم مقایسه می کنیم می بینیم که میزان آنها به یک اندازه است اگر در این ساختار، بیمه ها با ما همکاری کنند چرخه پولی بیمارستان های ما به راه می افتد و مشکلی نخواهیم داشت و نکته قابل تامل همین است که به اندازه بدهی هایمان، طلب کار هم هستیم.

ابوالحلاج گفت: مشکل اصلی ما این است که شرکای ما در خدمت رسانی ما را تنها گذاشتند اگر این مشکل حل شود مشکلات دیگر هم، خود به خود حل و فصل می شوند و پزشکان و پرستاران ما به حق و حقوق اولیه خود خواهند رسید و حتی بدهی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی را هم می توانیم تسویه کنیم.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت در خصوص اینکه برخی بدهی ۱۸ هزار میلیاردی وزارت بهداشت را به طرح تحول سلامت ربط می دهند گفت: این موضوع اشتباه است چون این بدهی چه طرح تحول سلامت اجرایی می شد چه اجرایی نمی شد وجود داشت و زمانی که مردم می خواهند خدماتی را دریافت کنند طبیعی است که آن خدمات هزینه های خود را دارد.

ابوالحلاج اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت وزارت بهداشت از شفافیت مالی برخوردار است و میزان طلب ها و بدهی های آن کاملا مشخص و قابل بیان است.

وی ابراز داشت: هنر طرح تحول سلامت این است که دسترسی مردم به خدمات سلامت را راحت تر و سریع تر کرده است و با دسترسی راحت تر مردم، هزینه های حوزه سلامت ایجاد شد، تا قبل از این، اگر بیماری مردم به مرحله حاد نمی رسید به پزشک مراجعه نمی کردند ولی الان در همان مرحله ابتدایی بیماری، با هزینه درمان کمتری، بیمار معالجه می شود و یکی از بزرگترین مشکلات ما در پیش از اجرای طرح تحول سلامت مخفی شدن بیماری های مردم بود و به دلیل هزینه های سنگین درمان، کسی به پزشک مراجعه نمی کرد.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت تاکید کرد: واقعیت امر این است که در پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت مردم بیماری های خود را مخفی می کردند بنابراین هزینه های سلامت خانوار در سطح ملی کاهش یافته بود. برای ما مهم این است که در اقصی نقاط کشور مردم از حوزه سلامت راضی هستند که این رضایتمندی قبلا به دلیل مشکلات موجود در بخش سلامت وجود نداشت هر چند در حال حاضر نیز مشکلاتی وجود دارد اما به دنبال رفع آن هستیم.