پرداخت ۱۱۸میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان روز شنبه با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در محل استانداری قزوین برگزار شد.

علی پرزحمت در این جلسه با ارائه گزارشی از روند پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: استان قزوین در بخش تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی در کشور رتبه ۲ را دارا است.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تعداد ۱۴۲۹ واحد تولیدی درسطح کشور از تسهیلات رونق تولید بهره مند شدند که تعداد ۱۴۲ مورد از آنها مربوط به استان قزوین به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات است.

پر زحمت بیان کرد: در بخش صنعت و معدن ۶۶۹ فقره و کشاورزی ۷۵۲ فقره در مجموع ۱۴۳۲ واحد صنعتی و کشاورزی از تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت برخوردار شده اند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت قزوین گفت: در سال جاری ۶۷۶ مورد ثبت نام صورت گرفت که تعداد مصوبات ۲۹۶ مورد بوده که ۲۵۶ مورد در کارگروه رد شده است که در این میان ۱۰۶ میلیارد تومان به ۹۱ فقره پرداخت شده است.

وی یادآور شد: در بخش کشاورزی هم ۱۲ میلیارد تومان برای ۵۱ فقره پروتده تاکنون پرداخت شده است. وی گفت. در این بخش ۷۵۶ مورد ثبت نام شده که ۲۶۳مورد مصوب و ۲۳۳ مورد رد شده است.

پرزحمت بیان کرد: با ابلاغیه جدید وزارت صنعت، واحدهایی که اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر داشته باشند می توانتد از تسهیلات بهین باب استفاده کنند و سقف پرداخت تسهیلات توسط بانکها هم تا سه میلیارد تومان برداشته شد و می توان بیش از این مبلغ وام پرداخت کرد.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع استان قزوین تصریح کرد: درهفته گذشته تعداد ۱۶ فقره از متقاضیان مربوط به بخش صنعت توسط کمیته کارشناسی بازدید شده که ۱۴مورد مورد موافقت این کمیته بررسی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: ستاد تسهیل امسال ۳۲ جلسه اصلی و ۱۲۹ جلسه فرعی داشته و ۳۹۵ واحد از خدمات دولتی برخوردار شدند.