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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

استاندار ایلام:

ضرورت رایزنی با عراق برای لغو ویزا/ خروجی غیرمجاز از مرز نداشتیم

ضرورت رایزنی با عراق برای لغو ویزا/ خروجی غیرمجاز از مرز نداشتیم

مهران- استاندار ایلام در نشست ستاد اربعین ایلام گفت: روزانه یکصد هزار نفر غیر مجاز را به عقب برگرداندیم و خوشبختانه خروج غیر مجاز از مرز مهران به کشور عراق نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر قاسم سلیمانی در نشست ستاد اربعین استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: روزانه یکصد هزار نفر غیر مجاز را به عقب برگرداندیم و خوشبختانه خروج غیر مجاز از مرز مهران به کشور عراق نداشتیم.

استاندار ایلام افزود: ۱۲۰ هزار خودرو در پارکینگ های شهر مهران پارک شده بود که بیش از ۷۰ درصد از پارکینگ ها تخلیه شده است.

وی تصریح کرد: ۱۷ میلیارد تومان از محل ستاد اربعین به زیرساخت های اربعین در استان اختصاص یافته است.

سلیمانی تاکید کرد: باز شدن مرز چیلات دهلران، آزاد شدن ویزا، کاهش تعرفه های آب و برق در ایام اربعین و توجه به اقتصاد اربعین باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار ایلام با اشاره به برخی مشکلات زیر ساختی در مهران، گفت: ایجاد باند پرواری، ایجاد مجتمع های رفاهی، احداث جاده اضطراری و اورژانسی، تقویت زیر ساخت های ارتباطی از جمله فیبرنوری برای صداوسیما و تکمیل چهارخطه کردن مسیر ایلام به مهران از جمله کمبودهای اربعین امسال بود که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4140557

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