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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

رئیس اداره ورزش و جوانان کهگیلویه خبر داد:

فعالیت ۱۷ هیئت ورزشی در کهگیلویه/ راه اندازی سالن ورزشی بانوان

فعالیت ۱۷ هیئت ورزشی در کهگیلویه/ راه اندازی سالن ورزشی بانوان

دهدشت- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کهگیلویه گفت: از مجموع هیئت های ورزشی این شهرستان، تعداد ۱۷ هیئت فعال، هشت هیئت نیمه فعال و شش هیئت غیرفعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیکویی‌زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین ۱۱ هیئت در بخش بانوان در این شهرستان فعالیت دارند.

نیکویی زاده با اشاره به فعالیت بانوان ورزشکار در این شهرستان، بیان کرد: بیش از دو هزار ورزشکار خانم در سطح شهرستان وجود دارد.

نیکویی زاده با بیان اینکه ۱۲۱ میلیون تومان از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ به حوزه ورزش شهرستان اختصاص داده شد، ابراز داشت: تخصیص این اعتبار برای پروژه‌های سالن چنگلوا، زمین ورزشی قلعه‌رئیسی و سالن ۱۲۰۰ نفری دهدشت محقق شده است.

نیکویی زاده با تاکید بر اینکه سالن ورزشی بانوان این شهرستان تا پایان آبان‌ ماه راه اندازی می شود، تصریح کرد: تعمیرات سالن ورزشی بانوان که در حوزه تعویض کف‌پوش، سقف سالن، تعویض تأسیسات برق و روشنایی سالن و ابنیه بود، از مهرماه آغاز شد و در حال حاضر کارهای پایانی آن در حال انجام است.

کد مطلب 4140566

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