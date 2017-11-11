تبریک به لیست پیروز قبل از انتخابات/ سلب عضویت یک منتخب

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات خانه مطبوعات کرمانشاه که روز چهارشنبه دهم آبان ماه سال جاری به صورت الکترونیکی برگزار شد، قبل و بعد از روز انتخابات با حاشیه های عجیب و غریبی همراه بوده است.

در حالی که در نشستهایی مانند گرامی داشت روز خبرنگار، خانه مطبوعات استان کرمانشاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود ۴۵۰ مطبوعاتی و اهالی رسانه را دعوت کرده و از آنها تجلیل می کند، در انتخابات خانه مطبوعات استان تنها ۴۵ نفر (حدود ۱۰ درصد خبرنگاران) موفق به ثبت نام شده و کمتر از این میزان رای داده اند.

یکی از مدیران مسئول نشریات استان کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: علی رغم تکمیل فرمهای الکترونیکی ثبت نام، خبرنگاران ما تایید نشده و نام آنها در لیست اعضای مجمع عمومی نیست.

جلیل آهنگر نژاد، مدیر مسئول نشریه صدای آزادی معتقد است خبرنگاران او پشت درهای مجازی ثبت نام مانده اند.

چشمه گچی، مدیر مسئول هفته نامه غرب نیز در گفتگو با مهر، معتقد است به دلیل اطلاع رسانی ضعیف حتی خود او به عنوان مدیر یک رسانه موفق به ثبت نام نشده است!

کمبود کاندیدا در نتیجه ثبت نام حد اقلی

به گزارش مهر، کمبود کاندیداها در انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات به اندازه ای نگران کننده بود که در حوزه خبرنگاران عضو در هیئت مدیره علی رغم وجود ۳ کرسی اصلی و یک کرسی علی البدل، تنها ۲ نفر کاندیدا وجود داشته است که نفر سوم و نفر علی البدل از نفراتی که در بخش های دیگر رای داشته اند به این بخش آورده شده اند.

همچنین به دلیل عدم وجود کاندیدا در بخش خبرگزاری ها، یک کاندیدا که در بخش نشریات سراسری ثبت نام کرده است اکنون نماینده خبرگزاری ها در خانه مطبوعات ۱۰ درصدی است!

سلب عضویت یک منتخب در نتیجه نظارت ضعیف

همچنین پیگیری های خبرنگار مهر، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد، یکی از اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات که به دلیل بی تفاوتی ناظرین نسبت به شرایط لازم سابقه تحصیلی و کاری کاندیدا شده و رای آورده است نیز سلب عضویت خواهد شد.

بسیاری از اهالی مطبوعات و رسانه های استان کرمانشاه در حال حاضر نسبت به برگزاری سست و پر ابهام خانه مطبوعات استان معترض هستند و سیاهه ای از امضاها برای انحلال خانه مطبوعات و ابطال انتخابات برگزار شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کردند.

تبریک روزنامه ای به لیست پیروز، یک روز قبل از انتخابات

چیزی که بر حواشی برگزاری خانه مطبوعات در کرمانشاه افزوده است، گاف عجیب یک نشریه در تبریک به لیست پیروز این انتخابات است.

در حالی که انتخابات خانه مطبوعات کرمانشاه روز چهارشنبه دهم آبان ماه برگزار شده است، یکی از نشریات محلی روز سه شنبه نهم آبان ماه یعنی یک روز پیش از برگزاری انتخابات به لیست بدون کم و کاست پیروز تبریک گفته و برای آنها آرزوی موفقیت کرده است.

به گزارش مهر، عدم تغییر چندین ساله اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات کرمانشاه و مقاومتها در مقابل این تغییر، عدم گزارش دهی ملموس و شفاف از عملکردها و هزینه های خانه مطبوعات، نارضایتی از عملکرد این مجموعه صنفی در میان خبرنگاران و... فضای مخالفت ها با هیئت مدیره خانه مطبوعات را تشدید کرده است.