بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم، حسن بحرینی معاون صنایعدستی این استان گفت: امسال در راستای اجرای طرح گواهینامه تطبیق محصول با استانداردها از ۳۱۰ کارگاه صنایعدستی در استان قم بازدید انجام شد و شاخصها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
او با بیان اینکه بعد از تحلیل وضعیت کارگاهها ازسوی ادارهکل استاندارد و تحقیقات صنعتی، شماره ثبت برای آنان صادر میشود ادامه داد: در این طرح ضمن این که کارگاهها بهدنبال کیفیسازی تولیدها و تجهیز کارگاهها با استانداردها هستند رقابت سازنده و مثبتی نیز صورت میگیرد.
بحرینی هدف از اجرای این طرح را رتبهبندی و طبقهبندی صنایعدستی شاخص استان قم عنوان کرد و افزود: استانداردسازی بر عرضه و فروش تولیدها تاثیر شایانی میگذارد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم از صدور ۳۶۰ مجوز تولید صنایعدستی از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ۹۶ در قم خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۱ مجوز بهصورت گروهی و بقیه بهصورت انفرادی در رشتههای مختلف منبت، زیورآلات سنتی، سفال، چرم، کاشی، معرق و سایر رشتهها بود.
بحرینی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲هزار هنرمند صنایعدستی دارای پروانه در استان وجود دارند که حدود یکهزار هنرمند در رشته چوب و منبت، ۳۰۰ تن دررشته زیورآلات سنتی، قیمتی و حکاکی، ۵۰ تن در رشته کاشی و معرق و بقیه در رشتههای مختلف فعالیت میکنند.
او با اشاره به اینکه زنگ سفال در دو مدرسه ابتدایی قم به صدا درآمد گفت: با هدف ترویج رشتههای بومی صنایعدستی، ۷۰۰ بسته آموزشی سفال در مدارس قم توزیع شد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خاطرنشان کرد: در این طرح دانشآموزان بهصورت عملی با روش قالبزنی، ایجاد بافت در سفال و ساخت اشکال حجمی آشنا شدند که تعدادی از بهترین کارهای سفال دانشآموزان بعد از پخته شدن در کوره سفالپزی، در محل نگارخانه معاونت صنایعدستی استان نگهداری میشود تا عموم از آن بازدید کنند.
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