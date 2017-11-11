این نوشیدنی بدون رژیم غذایی لاغر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، محققان نوشیدنی ساخته اند که بدون رعایت رژیم غذایی چربی های بدن فرد را می سوزاند.

این نوشیدنی که از ماده کتوز ساخته شده در اصل از سوی ارتش آمریکا برای افزایش قدرت سربازان در میدان جنگ طراحی شده است. چنین نوشیدنی قدرت فیزیکی و مغزی فرد را می افزاید.

به هرحال محققان دانشگاه آکسفورد این نوشیدنی را براساس تحقیقات ۱۰ ساله و با بودجه ۶۰ میلیون دلاری ساخته اند. اکنون یک استارت آپ در سانفرانسیسکو نسخه تجاری این نوشیدنی را به نام keto in a bottle عرضه کرده است. نوشیدنی مذکور از «کتون استر» خالص تهیه می شود.

این نوشیدنی در حالی عرضه می شود که برخی محققان معتقدند رژیم های غذایی کم کربوهیدرات خطر ابتلا به سرطان و بیماری قلبی را می افزایند.

از سوی دیگر محققان معقتدند این نوشیدنی را می توان «ماده مغذی چهارم» نیز نامید زیرا با روشی متفاوت از کربوهیدرات و پروتئین، انرژی بدن انسان را می افزاید. به عبارت دیگر این نوشیدنی عملکرد فرد را بهبود می دهد اما محرک های آن مانند کافئین در بدن انسان عمل نمی کنند.

۲.۲ انس از نوشیدنی حدود ۱۲۰ کالری دارد که هم اندازه انرژی یک موز رسیده است اما جالب آنکه در آن چربی، پروتئین یا کربوهیدرات وجود ندارد.