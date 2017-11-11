راهپیمایی اربعین حسینی پیام شهدای کربلا را به شمرهای زمان میرساند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، اظهار کرد: آنچه امروز در بنیاد شهید اتفاق می افتد و به بازماندگان شهدا خدمت رسانی می شود در واقع در راستای سفر چهل روزه حضرت زینب (س) و امام زین العابدین (ع) به عنوان ابلاغ شهدای کربلا است.

وی با بیان اینکه امروز راهپیمایی ۲۰ میلیونی عاشقانه اربعین حسینی در مقابل ستم گران و شمرهای زمان همان پیام شهدای کربلا را می رساند، افزود: حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پس از واقعه عاشورا پیام کل ارض کربلا را در دنیا بخش نامه کرده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جاماندگان از راهپیمایی اربعین حسینی در جای جای سرزمین های مختلف روز اربعین به عزاداری می پردازند، گفت: امروز مردم خودشان باید راه حق از باطل را تشخیص دهند.

وی با بیان اینکه شهدای قبل و بعد از انقلاب راه خود را انتخاب و پیام حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) را پیاده کردند، عنوان کرد: شهدا به ما نیاز ندارند بلکه ما برای کارهای بر زمین مانده باید راه آن ها را ادامه دهیم.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه بر دوش گرفتن کار مردم پیام اصلی شهدا است، اظهار داشت: امیدواریم زمان زیادی طول نکشد و مردم زمان از زندان های تنگ دشمنان رهایی یابند.

وی با بیان اینکه امروز دنیا مملو از ظلم و جور شده است اما مسلما ادامه نخواهد داشت، افزود: باید در راه شهدا حرکت کنیم و زندگی برای ما خسران نباشد.

حجت الاسلام معصومی، مدیرکل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در بنیاد شهید طی چهار سال گذشته، اظهار کرد: مجتمع فرهنگی ایثار از سال ۹۴ مورد بهره برداری قرار گرفته و خوشبختانه تنها مجتمعی است که تمام فازهای آن راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی با بحران مواجه بوده ایم اما امروز در وضعیت مطلوبی قرار داریم، افزود: امروز فضای شهری کاملا در اختیار شهر است و تصاویر شهدا در سطح استان نصب شده است.

حجت الاسلام معصومی ادامه داد: در بحث اشتغال میانگین کشوری ۱۲ درصد و در استان تنها ۳.۵ درصد بیکاری داریم که امیدواریم کمتر شود.