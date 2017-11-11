شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر به بازدید میدانی از مرز مهران در روز گذشته اشاره و اظهار کرد: صبح امروز نیز همراه وزیر کشور بازدید هوایی و زمینی از پایانه مهران صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تاکنون بر اساس گزارش‌ها یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مرزهای ورودی به کشور برگشتند، افزود: جریان تردد خیلی روان است.

سخنگوی ستاد اربعین با اشاره به فراهم بودن تمام موارد و مسائل موردنیاز زائران برای تسهیل در ورود، خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی درزمینهٔ اسکان و پذیرایی و جابجایی مستمر ادامه دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه با بررسی آخرین وضعیت مرزها اعم زمینی و هوایی مشکل خاصی در مسیر ورود وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس گزارش میدانی از زائران رضایتمندی نسبت به سال‌های گذشته دارای افزایش بوده است.

حیدری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در کارکردهای حوزه زیرساخت و زیربنایی، تصریح کرد: این اقدامات باعث شد زوار امسال با نظم و انضباط و امنیت بیشتری تردد داشته باشند.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ هزار نفر دیگر ظرف امروز و فردا به کشور بازمی‌گردند، یادآور شد: زائران برای برگشت هیچ عجله‌ای نداشته زیرا همان عوامل اجرایی که در مسیر رفت مشارکت داشتند، برای برگشت با تلاش مضاعف و آمادگی در مسیر مستقر هستند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین همچنین با اشاره به اتوبوس‌های دپو شده در مرزها، افزود: ناوگان حمل‌ونقل شهری به‌اندازه وجود دارد.

وی در ادامه بر رعایت نکات بهداشتی از سوی زائران تأکید کرد.