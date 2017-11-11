۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

سخنگوی ستاد اربعین:

۷۰۰ هزار زائر ظرف امروز و فردا بازمی‌گردند/افزایش رضایت زوار

سخنگوی ستاد اربعین با اشاره به بازگشت یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از مرزهای ورودی، گفت: ۷۰۰ هزار نفر دیگر نیز ظرف امروز و فردا بازمی‌گردند.

شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر به بازدید میدانی از مرز مهران در روز گذشته اشاره و اظهار کردصبح امروز نیز همراه وزیر کشور بازدید هوایی و زمینی از پایانه مهران صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تاکنون بر اساس گزارش‌ها یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مرزهای ورودی به کشور برگشتند، افزود: جریان تردد خیلی روان است.

سخنگوی ستاد اربعین با اشاره به فراهم بودن تمام موارد و مسائل موردنیاز زائران برای تسهیل در ورود، خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی درزمینهٔ اسکان و پذیرایی و جابجایی مستمر ادامه دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه با بررسی آخرین وضعیت مرزها اعم زمینی و هوایی مشکل خاصی در مسیر ورود وجود ندارد، تصریح کردبر اساس گزارش میدانی از زائران رضایتمندی نسبت به سال‌های گذشته دارای افزایش بوده است.

حیدری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در کارکردهای حوزه زیرساخت و زیربنایی، تصریح کرد: این اقدامات باعث شد زوار امسال با نظم و انضباط و امنیت بیشتری تردد داشته باشند.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ هزار نفر دیگر ظرف امروز و فردا به کشور بازمی‌گردند، یادآور شد: زائران برای برگشت هیچ عجله‌ای نداشته زیرا همان عوامل اجرایی که در مسیر رفت مشارکت داشتند، برای برگشت با تلاش مضاعف و آمادگی در مسیر مستقر هستند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین همچنین با اشاره به اتوبوس‌های دپو شده در مرزها، افزودناوگان حمل‌ونقل شهری به‌اندازه وجود دارد.

وی در ادامه بر رعایت نکات بهداشتی از سوی زائران تأکید کرد.

کد خبر 4140653

